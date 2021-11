Miss France 2022 : le jury dévoilé

Miss France 2022 a révélé la composition de son jury : il sera présidé par Jean-Pierre Pernaut, journaliste français reconnu à la tête de six figures de la musique, du cinéma et du monde du spectacle français pour départager les 29 candidates. Depuis leur arrivée à Caen en fin de semaine dernière, ces dernières sont en plein tournage de l’émission qui sera diffusée le 11 décembre prochain.

Les organisateurs de l’élection ont révélé la composition du jury de Miss France 2022 ce lundi. Respectant la parité, il comptera trois femmes : la chanteuse Amel Bent, Inès Reg, jeune humoriste, mais aussi Delphine Wespiser qui a été Miss France en 2012. Du côté des hommes on trouvera François Alu, premier danseur à l’Opéra de Paris, aux côtés de l’acteur Philippe Lacheau et de humoriste Ahmed Sylla. Enfin c’est le journaliste Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur du 13 heures sur TF1, qui présidera ce jury. Il avait déjà fait partie du jury de Miss France, en 2014. Le vote du jury comptera pour 50% de la note, les autres 50% étant décidés par le public.

Plus qu’une dizaine de jours avant le grand soir

Les 29 candidates au titre Miss France 2022 sont arrivées à Caen en fin de semaine dernière après leur voyage de préparation sur l’île de La Réunion. Un accueil qualifié de magique par Tumateata Buisson sur les réseaux sociaux. À peine descendues d’avion, elles ont découvert le marché de Noël et ses illuminations, et ont également participé à une action à l’occasion de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes ce week-end. Elles sont pour quelques jours, ambassadrices de la ville de Caen et du département du Calvados au travers du tournage de l’émission Miss France qui sera diffusée le 11 décembre. La production qui a retenu comme thème les comédies musicales, promet entre autres 30 chanteurs de gospel et une trentaine de danseurs de claquettes.

Le portrait de Tumateata Buisson diffusé par l’organisation Miss France.