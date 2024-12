Miss France : Top 15 pour Temanava Domingo

L’aventure Miss France s’est arrêtée aux portes de la grande finale pour Miss Tahiti 2024. Malgré son élégance et son charisme, Temanava Domingo, qui a tout de même fait partie des 15 demi-finalistes du prestigieux concours, ne rapportera pas la couronne au fenua. Et c’est finalement la Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, 34 ans, qui a été élue Miss France 2025.

Ce samedi, lors de l’élection tant attendue de Miss France 2025, Temanava Domingo, Miss Tahiti, a illuminé la scène par son élégance, son charisme et son parcours exceptionnel. Bien qu’elle n’ait pas été retenue parmi les cinq finalistes, sa prestation a marqué les esprits. Du tableau country, en passant par les chorégraphies endiablées, son passage en maillot de bain et son apparition en tenue traditionnelle, Temanava a sublimé la Polynésie. “Pour moi, la beauté, c’est une histoire d’âme”, a-t-elle confié à l’indétrônable Jean-Pierre Foucault, qui a d’ailleurs été mis à l’honneur durant l’élection qu’il présente depuis 30 ans cette année.

Miss Martinique est la nouvelle Miss France

Au terme de la soirée d’élection, retransmise en direct du Futuroscope de Poitiers et regardée par 7 millions de spectateurs, c’est finalement Miss Martinique, Angélique Angarni-Filopon, qui succède à Eve Gilles et repart avec la couronne.Âgée de 34 ans, elle est la première trentenaire à être élue, alors que les organisateurs levaient pour la première fois la limite d’âge. Miss Nord-Pas-de-Calais, Sabah Aib, est sa première dauphine et Miss Corse, Stella Vangioni sa deuxième dauphine. Un tiercé gagnant que les pronostics du cabinet Avisia, avaient partiellement révélé, mais dans le désordre : l’intelligence artificielle couronnait gagnante Miss Guadeloupe, qui finit troisième dauphine, et prédisait un titre de troisième dauphine à la gagnante; quant à Miss Nord-Pas-de-Calais, elle aussi a démenti l’algorithme qui la voyait deuxième dauphine.