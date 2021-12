Miss & Mister UPF : dix candidats pour deux couronnes

Le comité Miss & Mister UPF a choisi ses candidats pour l’élection qui se déroulera le 18 février au Royal Tahitien. Cinq hommes et cinq femmes ont été sélectionnés : ils ont été présentés mercredi à l’université.

Les étudiants en DUT de l’université avaient déjà prévenu au moment du casting : l’élection de beauté de l’université ne sera pas comme toutes les autres et veut aller plus loin. Rai Tautu, président du comité Miss & Mister UPF et étudiant en DUT, avait assuré la volonté des organisateurs de « sortir des codes ». Un grand oral, un test de culture générale et surtout une cause estudiantine à porter pendant une année : les candidates et candidats au titre devront convaincre le public et le jury sur leur capacité à faire briller l’université. Cinq candidates et cinq candidats ont été présentés ce mercredi à la presse et au public. Une première pour les organisateurs qui avaient le grand amphithéâtre pour faire défiler les personnes sélectionnées. Et parmi les femmes, Abel Hauata est tout sourire : elle détonne avec sa robe fleurie et ses baskets. Femme transgenre, elle espère changer le regard des gens sur les personnes transgenres, explique-t-elle.

Toujours chez les femmes, Herehau Goron fait également partie des candidates. Plus réservée, elle souhaite justement profiter de l’événement pour se dépasser et elle souhaite soutenir la cause des personnes qui arrivent à l’université avec une différence d’âge avec le public habituel. Du côté des hommes, Toamiriura Teururai souhaite pousser les gens à s’accepter tel qu’ils sont.

Les candidates et candidats seront suivies pendant plusieurs semaines avec des posts réguliers sur les réseaux sociaux, où le public pourra voter, jusqu’au 18 février, jour de l’élection. Le test de culture générale et le grand oral seront organisés une semaine avant l’élection et leur note comptera pour 40%. Les votes du public compteront pour 20% et ceux du jury pour 40%. Le top 3 sera révélé le soir de l’élection et cinq minutes seront accordés au public et aux spectateurs pour choisir leur vainqueur sur la page Facebook de l’événement. Les choix auront eu le temps de s’affiner avec une soirée qui comptera quatre passages : l’ouverture, le costume végétal, la tenue de ville et la tenue de soirée. Le thème du spectacle portera sur « Paul Gauguin au 21e siècle ». Cet événement est pris en compte dans l’année scolaire des étudiants organisateurs qui seront notés sur leur prestation.

La Miss Université 2021, Teroroiria Marshall, présente lors de la présentation de ses futurs successeurs, assure que son année a été extraordinaire.