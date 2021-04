Miss Papouasie-Nouvelle Guinée perd son écharpe pour un twerk

Lucy Maino, Miss Papouasie-Nouvelle Guinée, a été déchue de son titre après avoir diffusé sur son compte TikTok une vidéo dans laquelle elle dansait le twerk. La misogynie et le moralisme à l’œuvre dans son pays a eu raison du titre de cette jeune femme de 25 ans, titulaire d’un MBA et co-capitaine de l’équipe féminine de football de son pays. Le comité organisateur du concours s’est attiré de nombreuses critiques, y compris celles des Nations Unies.

Miss Papouasie-Nouvelle Guinée a 25 ans, un masters en business de l’Université de Hawaii obtenu grâce à une bourse, et deux médailles d’or aux Jeux du Pacifique de 2019 pour l’équipe nationale de football féminin dont elle était co-capitaine. Élue en 2019, son règne avait été prolongé d’un an pour cause de crise sanitaire.

Après avoir posté sur le réseau social TikTok une vidéo d’elle dansant le twerk, Lucy Maino a subi un déluge d’insultes en ligne. Et le comité organisateur de l’élection, sans préciser quelle clause de son contrat aurait été violée, l’a « libérée » de ses obligations. Certains internautes ont à leur tour critiqué le comité pour n’avoir pas pris la défense de la miss face aux attaques misogynes. Le bureau des Nations Unies en Papouasie-Nouvelle Guinée a même exprimé son désaccord sur Facebook : « Nous voyons les dégâts de la violence contre les femmes et les enfants dans ce beau pays… ça commence quand on dit aux femmes qu’elles doivent se couvrir. Ça commence quand on dit aux femmes qu’elle ne doivent pas danser comme ça. »

Reste une autre hypothèse : fatiguée d’être scrutée et critiquée en permanence durant un règne qui n’en finit pas, Lucy Maino savait peut-être ce qu’elle faisait quand elle a publié sa vidéo…