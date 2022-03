Miss Punaauia 2022 : grand oral à J-7

Le samedi 2 avril les habitants de Punaauia connaitront le nom de leur ambassadrice de beauté pour l’année 2022. Elle aura la lourde tâche de succéder à Kalani Itchner, mais aussi de représenter la commune. Pour l’heure, les huit prétendantes se préparaient ce samedi à passer leur grand oral. Une épreuve, à en croire certaines, aussi stressante que le baccalauréat.

Un fauteuil Pomare planté en plein milieu de la salle du conseil municipal, avec comme horizon dix personnes chargées de vous juger en vous posant des questions qui vont de la plus banale, « quel est ton secret beauté ? » aux plus sérieuses comme des questions sur l’actualité et aussi sur la commune, effectivement cela peut être stressant. D’autant que le grand oral est une étape primordiale dans la préparation de Miss Punaauia, car elle compte pour trente pour cent dans la note finale. Pour autant, c’est sourire aux lèvres que les prétendantes ont répondu à toutes ces questions, et quand elles ne connaissaient pas la réponse, un petit sourire, un battement de cils et le jury était conquis.

Mais qu’attend-on d’une Miss Punaauia ? Pas seulement d’être belle, à entendre les questions du grand oral mais aussi, selon Joseliny Vahapata, responsable de l’animation de la ville de Punaauia en charge de l’élection, « un engagement sans précédent dans les événements et les actions de sensibilisation organisés par la ville et le tissu associatif. » Et puis, naturellement, d’être de taille à participer à Miss Tahiti.

Poerava Bernardino, la candidate n°3, fait partie des « stressées ». Elle s’est préparée, a révisé, et c’est « soulagée » qu’elle est sortie de la salle du grand oral. « Cela a été de dures révisions, je me suis préparée depuis le premier casting mais le plus dur est passé. (….) J’ai pris mon temps pour bien comprendre les questions et y répondre. C’est une expérience à vivre, je ne regrette pas.»

Alison Teremate, candidate n°2, elle, fait partie des « plutôt calmes » : « Pas de stress, ça a été, c’était un moment sympa avec le jury. (…) Je suis restée moi-même, j’ai su m’adapter à la situation. », confie t-elle.

Cette année, la soirée d’élection sera placée sous le signe du spectacle avec une thématique inédite : « Les Miss en fête ». Une succession de tableaux modernes sera proposée aux spectateurs, qui pourront profiter de chorégraphies et de défilés en robe de soirée, maillot de bain, ou encore en costume « création libre ». Plusieurs artistes offriront également des prestations inédites. Pour voter, il suffit d’envoyer « MISS » suivi du numéro de la candidate par SMS au 7571. Le vote du public compte pour 20% de la note finale. Les billets sont disponibles en format dîneur ou non-dîneur dans les Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et en ligne.