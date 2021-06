Miss Tahiti : Eileen Thuau répond au quiz de Radio1

Comment les 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2021 abordent-elles cette expérience? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Eileen Thuau, candidate numéro 8, qui était l’invitée de Radio 1 ce mercredi matin.

Que fais-tu dans la vie ou à quel métier te destines-tu?

À 24 ans, Eileen Thuau revient tout juste du Canada et plus précisément de Montréal, où elle a suivi des études de design d’intérieur. Une passion autant qu’un métier pour cette enfant de Paea, qui aimerait, à terme, ouvrir un bureau d’études spécialisé à Tahiti.

Pourquoi te présenter à Miss Tahiti? Quelle est ta Miss Tahiti préférée?

Dans ces ambitions bien affirmées, le concours Miss Tahiti a trouvé naturellement sa place. « J’en rêve depuis toujours », explique-t-elle et notamment depuis ses 16 ans, quand elle avait suivi le parcours de Hinarani de Longeaux. « Il y a une envie qui est née et elle est restée là », explique la candidate, qui a voulu se décider avant ses 25 ans, âge limite pour participer, par crainte de le regretter plus tard. Parmi ses autres modèles, et même si c’est dur de choisir, elle cite Mehiata Riaria, qui « incarne vraiment les valeurs polynésiennes ».

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

« Je ne dirais pas que c’est dur mais que c’est intensif » sourit Eileen. « C’est un tout, on te demande d’être prête, présentable, disponible dès que le comité a besoin de toi, il faut savoir gérer son image, les réseaux sociaux, liste-t-elle. C’est une élection qui fait grandir ».