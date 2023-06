Miss Tahiti : les candidates créent des imprimés locaux pour une collection femme

Atelier peinture samedi matin pour les candidates à Miss Tahiti, invitées à créer des motifs locaux par une marque de vêtements. Les plus belles œuvres seront reproduites sur tissu dans une prochaine collection.

Les candidates à Miss Tahiti sont aussi des artistes. C’est en tout cas le pari que prend le comité organisateur et l’un de ses sponsors, la Brasserie de Tahiti qui possède plusieurs labels de mode locale.

Samedi matin, à l’hôtel Le Tahiti de Arue, après une séance de yoga très matinale, les jeunes femmes ont troqué les pinceaux de maquillage pour les pinceaux de peinture. Passé une certaine angoisse de la feuille blanche, elles se sont lancées dans la création de motifs locaux, à main levée ou à l’aide de pochoirs.

Une semaine auparavant, elles étaient l’incarnation du glamour sur la scène du motu de l’InterContinental. Les candidates avaient cette fois l’air de sages écolières, protégées par des chasubles en plastique, l’air appliqué et leurs mains manucurées tachées de peinture. Et visiblement ravies de cet intermède qui constitue une nouveauté dans le déroulement du concours Miss Tahiti. Les plus beaux dessins deviendront les imprimés de la prochaine collection de la marque Taravana. « Pour nous c’est important de faire parler leur créativité », explique Vanessa Siu, chef du service textile de la Brasserie de Tahiti, qui surveillait leurs progrès en compagnie de Léa, styliste de la marque Taravana.

Alors laquelle des candidates fera date dans la création de mode locale ? Réponse après l’élection du 23 juin prochain.