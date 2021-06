MISS TAHITI: PIIKEA TCHING RÉPOND AU QUIZ DE RADIO 1

Comment les 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2021 abordent-elles cette expérience? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Piikea Tching, candidate n°3, qui était l’invitée de Radio 1 ce mardi matin.

Que fais-tu dans la vie ?

Cela fait quelques mois que Piikea est présentatrice du bulletin météo sur Polynésie La 1ère, tout en poursuivant sa licence de Physique-Chimie à l’UPF. Elle donne également des cours de soutien scolaire. Elle a décidé de se lancer le challenge de Miss Tahiti, après une certaine réflexion, mais c’est avec un certain goût de l’aventure qu’elle aborde cette expérience. « Cette année, j’avais envie de faire une folie », dit cette bonne élève !

Quelle est ta Miss Tahiti préférée?

S’il fallait faire un choix parmi ces personnes exceptionnelles, Piikea retient Mehiata Riaria pour sa facilité à parler le reo tahiti et sa sympathie naturelle mais aussi Mareva Georges qui continue de mener les missions qu’elle a entreprises lorsqu’elle était Miss Tahiti.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

Concours de beauté oblige, il faut se dépasser pour révéler la meilleur version de soi-même, et cela passe par une préparation physique stricte qui représente un défi pour n’importe qui. Mais c’est encore plus compliqué quand on aime la vie et qu’on est gourmande comme Piikea.

Quel aspect de la Polynésie veux-tu mettre en avant dans cette élection, et à Miss France si tu y vas ?

Ce qui caractérise par ailleurs la candidate numéro 3, c’est sa chevelure typique de la vahine Tahiti, portée avec fierté. Elle souhaite la remettre au goût du jour et en être une ambassadrice au-delà de nos frontières.

À moins que vous ne suiviez le bulletin météo sur Polynésie La 1ère, vous retrouverez Piikea lors de la soirée d’élection le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pouvez également soutenir la candidate via sa page Facebook et surtout en votant par SMS, en envoyant MISS TAHITI 3 au 75 88.