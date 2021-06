Miss Tahiti : Raruna Jacquot répond au quiz de Radio1

Comment les 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2021 abordent-elles cette expérience? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Raruna Jacquot, la candidate numéro 7 qui était l’invitée de Radio 1 ce mercredi matin.

Que fais-tu dans la vie ou à quel métier te destines-tu? Pourquoi te présenter à Miss Tahiti?

À 24 ans, Raruna est une jeune femme active et qui ne manque pas d’ambition. « Avec une licence en communication, je travaille depuis deux ans au sein du service d’accueil et de sécurité de l’administration, explique-t-elle. Et plus tard je projette d’exceller dans l’entrepreneuriat ». C’est notamment le secteur de la restauration qui l’attire. Mais avant, elle s’est lancée dans le défi de Miss Tahiti. « C’est avant tout un challenge pour enrichir mes expériences personnelle, note-t-elle. Mais par ce biais je voudrais aussi inspirer les femmes à croire en leurs capacités et à la possibilité de réaliser leurs rêves les plus audacieux ».

Quelle est ta Miss Tahiti préférée?

Pas question de hiérarchiser les miss : pour Raruna toutes celles qui « se sont succédé depuis les années 60 ont toutes apporté quelque chose ou inspiré quelqu’un ». Et ce « que ce soit par leur engagement, leur personnalité, leur vocation leur simplicité ou leur choix de vivre à l’abri des regards ».

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

En revanche la candidate n’hésite pas quand il s’agit de pointer la plus grande difficulté de cette préparation qui dure depuis déjà trois mois. « Les levers très matinaux pour se rendre à différents shootings ». Mais Raruna, qui semble experte en poses photogéniques, ne s’y trompe pas : « une fois sur site, c’est que du bonheur ».