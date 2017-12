Miss Tahiti se confie à Paris Match

A six jours de l’élection Miss France, Miss Tahiti 2017, Turouru Temorere, a livré ses ambitions, ses faiblesses et ses préférences au magazine Paris Match.

Le compte à rebours a commencé. J-6 avant le couronnement de Miss France 2017, le 16 décembre prochain à Châteauroux. Après les séances photos et les tournages de vidéos de présentations, les miss régionales doivent également s’habituer à la presse. Miss Tahiti 2017 a donc eu un entretien avec le célèbre magazine Paris Match. Turouru Temorere y confie ses motivations pour devenir la nouvelle Miss France : « Cela me permettrait de découvrir la métropole à travers les nombreux déplacements de Miss France ».

Quant à savoir quel est son talon d’Achille pour accéder à la plus haute marche du podium ? « Je suis assez réservée… », répond Turouru. La reine de beauté polynésienne explique également à Paris Match qu’elle aimerait s’impliquer dans la lutte contre le cancer, qui a emporté son grand-père l’année dernière. Quand on lui demande quelle personne l’inspire, Turouru Temorere cite Simone Veil, Marie Curie, Coluche, Rosa Parks et Nelson Mandela. Un entretien avec Match qui se termine par une série de petites questions, où l’on apprend que Miss Tahiti n’est plus célibataire, qu’elle aime le sashimi, le surf et Waikiki.