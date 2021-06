Miss Tahiti : Tipari Haumani répond au quiz de Radio1

Quels sont les enjeux de l’élection Miss Tahiti pour les 10 candidates qui sont montées sur scène samedi ? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Tipari Haumani, qui était l’invitée de Radio1 ce lundi matin.

Que fais-tu dans la vie, ou à quel métier te destines-tu ?

Ayant obtenu une licence en Droit, éco-gestion à l’UPF, Tipari travaille à l’intendance du collège d’Afareaitu à Moorea, une affaire de chiffres! Mais elle souhaite se dédier davantage à une carrière artistique. En effet, passionnée de couture, elle souhaite créer sa propre ligne de vêtements.

Pourquoi te présenter à Miss Tahiti ?

Première dauphine de Miss Moorea, Tipari souhaite porter les couleur de son île à Tahiti, mais c’est surtout pour l’enrichissement personnel que représente cette élection que la jeune fille s’est lancé ce défit.

Quelle est ta Miss Tahiti préférée, et pourquoi ?

Toutes les reines de beauté méritent notre reconnaissance, mais Tipari relève deux personnalités dans lesquelles elle se reconnaît. Matahari Bousquet qui comme elle, est originaire de Moorea, pour son naturel et sa simplicité, et Hinarere Taputu, pour sa sensibilité et sa force.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

Pour sa part, Tipari doit se donner les moyens de réussir cette aventure en s’accommodant de la distance entre Moorea, où elle travaille et Tahiti, où la préparation à l’élection se fait. C’est avec son plus beau sourire qu’elle affronte la fatigue accumulée depuis 3 mois, pour vivre les beaux moments que lui offre cette élection.

Quel aspect de la Polynésie veux-tu mettre en avant dans cette élection, et à Miss France si tu y vas ?

L’élément qui caractérise la Polynésie selon Tipari, c’est la convivialité, l’esprit de famille, qui ne se retrouve pas autant à l’étranger. C’est d’ailleurs ce qui a valu à Turouru Temorere l’écharpe de Miss Sympathie lors de son passage à l’élection Miss France 2018.

C’est une candidate enjouée et heureuse de vivre cette aventure que vous retrouverez lors de la soirée d’élection le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pouvez également soutenir la candidate via sa page Facebook et surtout en votant par SMS en envoyant MISS TAHITI suivi du numéro de la candidate au 75 88.