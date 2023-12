MMA : Flore Hani et James Vake victorieux à l’OFL 2

La deuxième « fight night » de l’Octo Fighting League a tenu ses promesses, vendredi soir au complexe sportif de Fautaua. Flore Hani, seule Polynésienne en tête d’affiche, signe sa deuxième victoire en OFC et sa sixième en pro, quand le Maori James Vake a impressionné en battant lui aussi un combattant américain.

C’était un retour attendu et il n’a pas déçu. Neuf mois après sa première soirée de combats pro – la première du fenua, d’ailleurs – la jeune Octo Fighting League était de retour vendredi soir. Fini le parc Vairai, c’est à Fautaua que l’octogone avait été monté avec encore une fois une affiche mêlant invités internationaux et combattants locaux. De ce côté, la confrontation la plus attendue de la soirée était probablement celle de Flore Hani contre l’Américaine Helen Peralta. La Aito Hine avait remporté son combat en OFL 1 mars, un après un passage décevant – mais tout de même de l’argent – aux Jeux du Pacifique en boxe, il s’agissait de rappeler au public qu’elle pouvait rivaliser avec une combattante internationale, même expérimentée. C’est chose faite, avec une sixième victoire en dix combats pro.

Autre « maint-event » de la soirée, la rencontre entre le Maori James Vake et l’Américain Dyllon Muniz a frappé fort et a tourné à l’avantage du premier

Dans le public, beaucoup d’anciens et nouveaux venus du MMA, discipline qui ne cesse de croitre en popularité au fenua, et qui scrutent avec attention les gardes et les mouvement des « pro ». Mais le fenua est aussi représenté dans la cage : Tinitua Neagle l’a emporté en « prélim » contre Taramu Tinirau. Rehia Brothers a pris le dessus sur Manarii Tahiarii, et Heimana Arii Teamotuaitau bat Teheitia Viu. La soirée avait commencé avec deux combats jeunes en amateur : Mateo Pina prend le dessus sur Teaka Hitinui, et Kihialii Ploton sur Tahaki Ariitai.