MMA : Keoni Terorotua va disputer son 1er combat Pro en Australie

Après 5 semaines d’entraînement intensif au sein de la célèbre salle City Kickboxing d’Auckland, le coach de Te aro MMA s’apprête à tenir son premier combat professionnel ce samedi à Brisbane. Il affrontera l’Australien Coopar Royal, dans la catégorie des 57 kg, à l’occasion de l’XFC 67. Une organisation australienne qui envoie régulièrement ses champions à l’UFC.

Il va faire sa première apparition dans la cours des grands. Dix ans après avoir découvert le MMA, le jeune Keoni Terorotua s’apprête à disputer son premier combat professionnel. Une entrée par la grande porte pour le combattant qui est l’affiche principale de l’XFC 67, cette organisation qui envoie régulièrement ses champions à l’UFC et pour laquelle Henri Burns avait combattu en avril dernier. Il avait d’ailleurs ramené dans ses bagages une ceinture en poids lourd expliquant que cette victoire pourrait ouvrir les portes de la plus grosse organisation mondiale de MMA. Un avis partagé par le coach de Te aro MMA qui voit ce combat chez les poids coq (57kg) comme un tremplin. « C’est le moment pour moi de me faire remarquer, avoue Keoni. Je vais faire face à un gars assez connu en Australie et l’enjeu pour moi ça va être de montrer qui est le meilleur professionnel de la zone dans notre catégorie. »

Pour l’occasion, le Tahitien affrontera l’Australien Coopar Royal, « un gars bien connu », totalisant 8 victoires sur les 10 combats amateurs qu’il a disputés. La rencontre avec Keoni sera sa deuxième chez les professionnels, après une première victoire en novembre dernier face à un Australien plus expérimenté. Pour lui tenir tête, il s’est préparé intensivement depuis 5 semaines au sein de la salle City Kickboxing d’Auckland. « J’ai intégré le programme des combattants de l’UFC qui s’entraînent à la salle. Ils sont six et ils vont combattre une semaine après moi à l’UFC Sidney. On s’est tous complétés pendant notre camp d’entrainement « , précise le champion.

À deux jours de cette rencontre prévue ce samedi en Australie et donc vendredi au fenua, Keoni Terorotua est confiant. Il a déjà en tête sa stratégie et fait désormais en sorte d’être au poids pour le J.