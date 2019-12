Mobilisation pour le climat ce weekend à Taravao

La planète s’apprête à célébrer le 7 décembre la Journée mondiale du climat. Une nouvelle occasion pour tenter d’éveiller les consciences et d’informer sur la nécessité d’une consommation et de comportements plus respectueux de l’environnement, face à un réchauffement climatique de plus en plus présent.

Inutile de s’appeler Greta Thunberg ou encore Leonardo Di Caprio pour faire sa part face au réchauffement climatique qui consume notre planète à petit feu. Samedi 7 et dimanche 8 décembre, à l’occasion de la Journée mondiale du climat, ce sera l’occasion de se pencher sur la question en rendant visite au collectif Citoyens pour le climat de Tahiti qui posera pancartes et banderoles sur le rond-point de Carrefour Taravao. Le collectif a décidé cette année de diffuser des flyers comportant une série de 13 revendications. Souhaitant aller plus loin que la demande d’en finir avec le plastique, le collectif citoyen propose ici des solutions concrètes pour conserver une terre en bon état le plus longtemps possible. Le bus gratuit sur Taravao et la presqu’île, la création de pistes cyclables et pédestres, l’autonomie énergétique via les énergies renouvelables ou encore privilégier les circuits courts, voici quelques unes de recommandations détaillées par l’une des figures du mouvement, Laïza Pautehea. « Penser global, agissons local » est le slogan des Citoyens pour le climat de Tahiti.

Et puis pour inciter la population à conserver son flyer, chacun sera numéroté et permettra, à conditions de s’inscrire via un numéro de téléphone, de participer au tirage au sort avec à la clé un « kit de survie ».

Pratique :

Rassemble le samedi 7 décembre de 9h à 14h et le dimanche 8 décembre de 9h à 12h sur le rond-point de Carrefour Taravao.