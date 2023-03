Mobilisation retraites : seulement 30% de grévistes dans l’éducation

Les syndicats de la Fonction publique d’État du fenua étaient de nouveau mobilisés ce matin sur l’avenue Pouvaana. 200 à 300 personnes selon les autorités, plus de 500 d’après les organisateurs : la mobilisation est en baisse, mais l’UNSA, Solidaires, Alliance ou le FSU ne comptent pas baisser les bras. Une nouvelle mobilisation est déjà prévue pour mardi prochain.

C’est la huitième journée de mobilisation pour les fonctionnaires d’État, les seuls, en Polynésie à être concernés par la réforme nationale des retraites. Après deux mois de mobilisation continue, il ne s’agit plus de faire flancher les parlementaires, mais d’obtenir le retrait du texte adopté dans des conditions houleuses à Paris la semaine dernière. L’appel au rassemblement et au sit-in devant le Haussariat n’a pas attiré plus de monde que lors des précédentes mobilisations. Voire même un peu moins, comme le montrent aussi les chiffres des grévistes de l’enseignement – noyau dur des mouvements de grève depuis le début du mouvement – publiés par le Pays. 42 % d’enseignants absents dans les maternelles et les primaires, 20% dans le secondaire, pour 31% de grévistes en moyenne dans les établissements. Un chiffre à comparer avec les 54% de fin janvier.

Au moins un million de manifestants en métropole

Lassitude ? Sentiment que le report de l’âge de départ à la retraite est déjà scellé ? Il reste encore quelques intrigues à Paris. La semaine dernière, et malgré un vote favorable assez large au Sénat, l’exécutif central, incertain sur sa majorité à l’Assemblée nationale, a dû dégainer l’arme constitutionnelle et le 49.3. Une manœuvre qui a fait passer Elizabeth Borne et son gouvernement tout près d’un renversement et qui a fait bouillir la rue, avec des manifestations sauvages et des blocages qui se sont multipliés un peu partout en métropole. La Première ministre, comme le président de la République Emmanuel Macron, qui a défendu la réforme dans une allocution-interview télévisée hier, comptent pourtant faire aboutir le texte, désormais adopté, et l’appliquer avant la fin de l’année. Mais il faudra avant ça passer devant le Conseil constitutionnel – un examen qui peut prendre jusqu’à un mois – et en attendant, les centrales nationales sont prêtes à maintenir la pression. Par le blocage des ports et des raffineries, de plus en plus problématiques, par la mobilisation ce jeudi de plus d’un million de personnes dans les rues de métropole – plus de trois millions d’après la CGT. Une autre mobilisation est prévue en France et au fenua pour ce mardi et les syndicats discutent actuellement d’un calendrier plus long de manifestations. Avis aux parents d’élèves, donc, les perturbations en milieu scolaire vont continuer.