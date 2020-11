Modernisation de la monnaie du Franc Pacifique et création d’une pièce de 200 Francs CFP

L’Institut d’Émission d’Outre-mer (IEOM) a annoncé ce lundi 30 novembre la modernisation des pièces de monnaie du Franc Pacifique à destination de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. La nouvelle gamme qui sera mise à disposition du public à partir de septembre 2021 contiendra moins de métal, et une pièce de 200 francs fait son apparition.

Avec la volonté d’alléger les porte-monnaies et de fluidifier les transactions, les nouvelles pièces de monnaie seront plus petites et plus légères, nécessitant moins de métaux afin de limiter leur impact sur l’environnement. Un axe de travail illustré par la création de la pièce de 200 Francs CFP (1,66€), correspondant aux tarifs de petits achats, permettant ainsi le règlement grâce à une seule pièce de monnaie plutôt que deux aujourd’hui.

Sur le plan du design, les pièces reprendront les signes identitaires des trois collectivités du Pacifique concernées, chacune imageant un thème différent : flore, bateau, poisson, oiseau, habitat et culture. L’ajustement des tailles en fonction des valeurs permettra également une meilleure identification, mettant fin à certaines incohérences actuelles, à l’image de la pièce de 50 Francs CFP plus large et plus lourde que celle de 100 FCFP.

Les institutions commenceront la campagne de communication dés cette fin d’année 2020, pour l’échéance de septembre 2021. Des millions de pièces devront ainsi être échangées, principalement par l’intermédiaire des commerçants. Une fois les nouvelles pièces intégrées sur le marché, les utilisateurs pourront tout de même se rendre aux guichets de l’IEOM afin de faire changer leurs anciennes pièces.

Avec Outremers360