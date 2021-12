Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi. Parmi les dossiers examinés et actés, la modification des heures d’ouverture des débits de boisson. Ceux-ci resteront ouverts jusqu’à 20 heures du 21 décembre au 31 décembre, y compris le week-end du 25 et 26 décembre.

Suite à la levée de l’état d’urgence sanitaire en Polynésie française le 15 novembre 2021, l’encadrement des jours et horaires de vente d’alcool durant les fêtes de fin d’année a été modifié compte tenu de la demande de la Fédération générale du Commerce. Ainsi, afin d’assurer la meilleure gestion possible des gestes barrières permettant de lutter contre l’épidémie, l’arrêté fixant les heures d’ouverture des débits de boissons est modifié afin de permettre aux débits de boissons à emporter de rester ouverts jusqu’à 20 heures du 21 décembre au 31 décembre, y compris donc le week-end du 25 et 26 décembre. Cette mesure vise à prévenir l’afflux de clientèle les jours de fête et la veille des jours de fêtes afin que la concentration des clients dans les établissements puisse être étalée sur toute la période des fêtes de fin d’année et cela avec une plus grande amplitude horaire.