Moe Le Caill, directrice de cabinet de Moetai Brotherson, est décedée

La directrice de cabinet du président du Pays s’est éteinte ce mardi des suites d’une longue maladie. Engagée depuis longtemps auprès du Tavini, elle a été la mandataire financière de plusieurs candidats et la collaboratrice de plusieurs élus bleu ciel.

Moetai Brotherson a rendu hommage, depuis les Marquises à sa directrice de cabinet : « Voici un moment déjà que, malgré ton éternel sourire, je te voyais lutter », écrit-il sur Facebook. Influente et appréciée au sein de la « famille » Tavini, cette fonctionnaire territoriale retraitée avait été collaboratrice de plusieurs élus bleu ciel, d’Oscar Temaru à Steve Chailloux, dont elle a été rapidement collaboratrice parlementaire. Moe Le Caill, saluée pour son « calme contagieux » et son « professionnalisme » avait aussi été mandataire financière du parti indépendantiste ou de ses candidats lors de plusieurs élections. D’après Moetai Brotherson, elle ne prévoyait pas de rester à la tête du cabinet présidentiel tout le mandat, mais seulement le temps de former un remplaçant.