Moerani Frébault repart en campagne : « C’est pas terminé ! »

Moerani Frébault, élu au premier tour, repart en campagne pour soutenir les candidats Amui Tatou sur les 2e et 3e circonscriptions. « Il faut qu’on gagne partout, c’est important ! » disait-il quelques minutes après la confirmation de sa victoire.

Élu au premier tour avec 53,85% des suffrages exprimés et seulement douze voix d’avance sur le député sortant Tematai Le Gayic, le jeune directeur général des services de la mairie de Hiva Oa avait exprimé son intention de s’installer à Paris pour mieux s’imprégner des dossiers qu’il veut porter à l’Assemblée nationale. Mais « avant de partir, on a d’abord une mission très importante, il faut absolument convaincre les Polynésiens de l’intérêt d’envoyer nos trois députés à Paris » disait-il quelque minutes après l’annonce des résultats.

Il ne reste plus que quatre jours de campagne officielle avant le second tour des élections législatives, le samedi 6 juillet prochain. Après un dimanche plutôt calme, hormis une visite à l’hippodrome et une réunion stratégique du Amui Tatou à la mairie de Pirae avant une nouvelle apparition télévisée, Moerani Frébault repart donc en campagne pour soutenir les deux candidates roses, Nicole Sanquer sur la 2e circonscription et Pascale Haiti-Flosse sur la 3e. « On appelle tout le monde parce que c’est pas terminé !