Moerani Frébault vise une élection au premier tour

Invité de la rédaction de Radio1 ce vendredi, le candidat Amui Tatou sur la première circonscription, Moerani Frébault, veut projeter son optimisme : passer au premier tour, « je pense que c’est un scénario qui pourrait arriver ». Il estime que ces élections législatives sont une occasion de « rééquilibrer » la représentation globale des Polynésiens, notamment pour rétablir de meilleures relations avec l’État.

Pour Moerani Frébault, la campagne des législatives ne ressemble pas du tout à celle de européennes qu’il menait pour le Tapura : « On voit bien qu’on est sur un enjeu totalement différent dans le cadre des législatives. Nos visites de terrain ne se passent pas du tout de la même manière et on sent bien la très forte attente de la population. Je pense qu’on sera agréablement surpris du taux de participation dans le cadre de ces législatives. » Alors qu’en 2022 la participation au premier tour des élections législatives avoisinait 40%, il espère « qu’on atteindra un électeur sur deux » le 29 juin. « Et de toute manière, le plus important, c’est aussi qu’on puisse dépasser 25% pour qu’une liste puisse passer éventuellement au premier tour (pour être exact, il faut 50% des suffrages exprimés représentant 25% des inscrits, ndr). Je pense que c’est un scénario qui pourrait arriver.»

Les sortants : « les députés de la duplicité »

Face au Tavini, Moerani Frébault continue de reprocher à l’adversaire ses déclarations à l’Assemblée nationale, en déconnexion avec « ce qui intéresse le plus les gens » : « Lorsque les députés avaient été élus, ils ont très peu parlé d’indépendance, et on a vu ensuite que les déclarations se sont multipliées une fois élus. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est aussi le retour qu’on a de la population, où ce sujet est devenu le sujet principal. Quand on se déplace dans les quartiers, les problématiques reviennent immédiatement. La vie chère, l’emploi, le logement. Eux ont expliqué qu’ils sont les députés de la stabilité. Moi, je dirais peut-être aussi qu’ils sont quelque part les députés de la duplicité. »

« Il est temps de rééquilibrer un peu »

« Ils portent un message indépendantiste alors que les indépendantistes sont minoritaires en Polynésie, insiste Moerani Frébault. On a connu, certes, une division du camp autonomiste, mais qui n’a plus cours aujourd’hui. Et pour le moment, ils sont aux commandes du pays, donc avec une très forte majorité à l’Assemblée de Polynésie. Un gouvernement qui a acquis trois députés à l’Assemblée nationale. Et je pense qu’il serait temps de rééquilibrer un peu, justement, la représentation »

« J’ai bon espoir que cette alliance perdure »

L’alliance autonomiste peut-elle survivre à ce rendez-vous électoral ? Moerani Frébault se dit « agréablement surpris » par la réaction qu’il voit sur le terrain et au conseil politique : « On remarque tout de suite la joie des équipes de se retrouver », une dynamique qui se répercute aussi dans les quartiers, les gens sont heureux de voir les autonomistes unis et rassemblés. » Là aussi Moerani Frébault est optimiste, même si on a pu parler d’alliance de circonstance, « les liens se tissent et moi, en tout cas, j’ai bon espoir que cette alliance perdure. »

« Retrouver un dialogue constructif et respectueux avec l’État »

Moerani Frébault, qui reconnaît que sur le papier tous les candidats ont « des propositions qui se ressemblent », veut surtout s’il est élu « retrouver un dialogue qui est vraiment constructif et respectueux avec l’État. Parce que c’est avec l’État qu’on va signer l’ensemble des conventions, qu’on va pouvoir améliorer les choses. Et le but est justement d’apaiser les relations de ce côté-là. » Quant à travailler en lien avec un gouvernement local indépendantiste, il n’a « aucun problème (…) du moment où c’est pour le développement du pays. »

L’intervention de Moerani Frébault débute à 20’05