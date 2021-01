Moetai Brotherson en tournée parlementaire

Le député de la 3e circonscription débute ce weekend sa traditionnelle tournée parlementaire dans les archipels polynésiens. Le thème retenu cette année est celui de l’économie polynésienne.

Après la tournée de 2019 sur le thème des institutions, dont il reconnaît qu’il était « peut-être un peu abstrait et un peu difficile », le député Moetai Brotherson a choisi de tenir ses réunions publiques suivies de débats sur le thème de « l’économie polynésienne, fondamentaux, facteurs exogènes et perspectives ».

Une tournée qui s’étale jusqu’à début juin, et qui débute ce weekend par Moorea et Maiao, et qui se poursuivra par un tour de l’île de Tahiti avant d’aller dans les archipels. Moetai Brotherson précise qu’il s’agit d’une tournée parlementaire et non électorale, qu’il se déplace en tant que député et non comme membre d’un parti politique à des dates choisies « à dessein » en dehors de toute échéance électorale. Son mandat de député sera remis en jeu en 2023.

La page Facebook du député, dit-il, permet aux personnes de poser leurs questions avant