Moetai Brotherson invité à fêter l’indépendance au Vanuatu

Le président de Polynésie Française qui envisageait, un temps d’aller à la rencontre d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, ne devrait finalement pas s’y rendre. Les deux hommes devraient en revanche se croiser au Vanuatu où le chef de l’État est attendu le 27 juillet. Pour l’heure, aucune rencontre n’est prévue entre les deux hommes.

Pas de rencontre entre Macron et Brotherson en Calédonie. Le président du Pays envisageait, un temps, de se rendre sur le Caillou lors de la visite présidentielle du chef de l’État, qui débute ce dimanche. C’est en tout cas la précision qui avait été apportée en pré-conseil des ministres en début de semaine. Il s’agissait notamment d’obtenir une réponse de l’État quant à sa participation ou non aux négociations prévues en octobre prochain à l’ONU. Cela ne se fera finalement pas, mais selon TNTV, les deux hommes pourraient se croiser au Vanuatu où l’élu indépendantiste participera aux célébrations de l’indépendance le 30 juillet. Dans le cadre de sa visite officielle dans le Pacifique le Président de la République devrait lui aussi, après une étape de quelques jours sur le Caillou, fouler les terres de l’ancienne Nouvelles-Hébrides, le 27 juillet. Pour l’heure, aucune rencontre n’est prévue entre les deux hommes. Ce qui est certain en revanche, selon le programme présidentielle, c’est qu’Emmanuel Macron s’envolera vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée dès le vendredi 28 juillet.