Moetai Brotherson ne veut pas annuler les épreuves olympiques de surf

Interrogé après son discours devant l’assemblée, le président Brotherson explique qu’il ne veut pas envisager l’annulation des épreuves, « très contraignante », mais au contraire qu’elles doivent se dérouler à Teahupoo : « C’est ici que le surf est né, pas ailleurs ».

La tenue de la compétition olympique de surf à Teahupoo ne fait pas l’unanimité, et depuis les récents inondations à Teahupoo la question de l’annulation des épreuves est revenue sur le devant de la scène. Mais, comme l’a rappelé la nouvelle ministre des Sports Nahema Temarii, se désengager signifierait aussi devoir financer ces épreuves sur un autre site, comme par exemple la commune jumelée de Hossegor qui était candidate.

Pour le nouveau président du Pays, ce n’est pas souhaitable, et pas seulement pour des raisons financières. « Je tiens absolument à ce que ces Jeux se déroulent chez nous, parce que c’est ici que le surf est né, pas ailleurs. »

Malgré l’utilisation par certains du mot « pharaonique », il faut rappeler que Teahupoo n’accueille que les épreuves de surf et non pas l’intégralité des Jeux. Des épreuves qui sont prévues sur trois jours, pour une quarantaine de compétiteurs, car les nations de surf ne sont pas si nombreuses, et la discipline n’a fait son entrée aux JO que lors des dernières olympiades de Tokyo… où les vagues n’étaient pas au rendez-vous.