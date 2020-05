Moetai Brotherson : Nuihau Laurey « d’une justesse saillante »

L’élu Tavini a réagi favorablement aux déclarations de Nuihau Laurey sur l’insuffisance de l’intervention financière du Pays. « C’est quelqu’un qui non seulement pourrait mais devrait être associé à la réflexion », estime Moetai Brotherson.

« Je ne saurais être plus d’accord avec Nuihau Laurey, » dit le député Moetai Brotherson après les déclarations de Nuihau Laurey à Radio1. Et il rappelle les raisons pour lesquelles il s’était abstenu lors du vote du collectif budgétaire, en mars. Comme le sénateur, le député trouvait que ce collectif « n’allait pas assez loin, assez vite (…) »

Les deux hommes se connaissent depuis 30 ans, et Moetai Brotherson estime dommage que Nuihau Laurey soit marginalisé dans son propre camp. « C’est quelqu’un qui non seulement pourrait mais devrait être associé à la réflexion. À moins qu’ils ne soient tous amnésiques au Tapura, ça a été le grand argentier déjà du temps de Gaston Flosse et ensuite au début du mandat d’Édouard Fritch, et c’est celui qui a mis en place toutes les réformes (…) qui permettent aujourd’hui d’avoir des réserves conséquentes. »

« Réserves qui sont utilisées de manière homéopathique aujourd’hui, » estime le député.

« Un ultralibéral, mais qui se soigne »

« On a d’autres sujets sur lesquels on n’est pas forcément d’accord, notamment l’avenir institutionnel de la Polynésie française, c’est un ultralibéral, mais qui se soigne, mais ce qu’il a exprimé hier est d’une justesse saillante, » poursuit Moetai Brotherson à propos du sénateur.