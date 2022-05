Quatre cents élèves de 1ère ont participé au « challenge des sciences économiques et sociales », dont les prix ont été remis ce matin. Une première édition à l’occasion de laquelle les lycéens ont dû présenter en vidéo les premières mesures qu’ils prendraient s’ils devenaient président du Pays. Santé, société, finances publiques et relance économique… Les thèmes traités ne sont pas si loin des débats actuels du monde politique.

Après les présidentielles et en attendant les législatives, ce sont les lycéens qui ont mis un petit pied en politique. En tout cas les 400 élèves qui ont choisi la spécialité Sciences économiques et sociales (SES) pour leur année de 1ère et qui ont participé au « challenge des SES » proposé pour la première fois au fenua. Un challenge pour deux concours distinct. Les participants s’affrontaient d’abord au travers d’un QCM de sciences éco, que certains, dont Kim hee Jonot et Keva’i Tcheng Ping lei du lycée d’Uturoa, vainqueurs de l’épreuve ont réussi à la quasi-perfection. Mais les organisateurs avaient surtout demandé à ceux qui le souhaitaient de réaliser une vidéo sur un thème beaucoup plus large. « Moi président, ma première action sera… » À chacun d’inventer la suite. « L’idée c’était de les projeter comme futur citoyens, explique Nicolas Danglade, professeur en prépa à Paul Gauguin et chargé de mission et d’inspection en Sciences économiques et sociales. Qu’ils nous disent ‘ma préoccupation, moi à 16 ou 17 ans, qu’est ce que c’est ? Quel est le combat que j’aimerai mener’ « .

Déception pour ceux qui s’attendaient à des préoccupations très adolescentes, ou à des propositions choc. Les sujets mis en avant par la quarantaine de binômes ayant tourné une vidéo sont très proches de ceux que l’on retrouve dans le débat politique local. Sauvetage de la CPS, lutte contre l’obésité, autonomie alimentaire, réforme de l’éducation… Des thématiques « très sérieuses » note le vice-recteur Philippe Lacombe qui, s’il s’est dit comme les autres membres du jury agréablement surpris par les rendus, a appelé les lycéens à « oser » davantage, et ne pas hésiter à bousculer leur ainée, sur le plan des idées en tout cas, dans les prochaines années.

Relance keynésienne et Silicon Valley polynésienne

Ce n’était de toute façon pas la pertinence des propositions qui était jugée. Pour les représentants de l’Ispf, de l’université ou de l’IEOM, il s’agissait d’observer la manière dont les participants au challenge présentaient leurs idées, articulaient leur argumentation… Et arrivaient à convaincre. Difficile de départager tout le monde, le jury a même accepté plus de lauréats – et surtout de lauréates – que prévu. Mais puisqu’il fallait bien des gagnants, c’est Gabriel Yeung et Teamo Marandin qui repartent avec le premier prix dans ce concours vidéo. Il faut dire que les deux élèves du lycée Gauguin ont tout bonnement proposé un plan de relance de l’économie. Avec d’abord une relance « keynésienne » au travers d’une politique de grands travaux qui doit, à court terme, porter l’emploi et la consommation. Puis, à moyen et plus long terme, un travail de fond sur le tourisme – passant par une campagne de sensibilisation de la population pour développer l’acceptabilité de l’industrie – pour passer de 230 000 à 500 000 touristes. Autre cap du duo : la mise en place d’une « Silicon Valley » polynésienne : attirer, grâce au cadre de vie polynésien et au développement du télétravail, qui s’est imposé pendant le Covid, des chercheurs et spécialiste du numérique du monde entier. Pas seulement pour qu’ils puissent travailler « depuis la plage » : leur présence doit servir à constituer de nouveaux pôles de formation au fenua et au passage améliorer le système éducatif du pays.

Un vaste programme, donc, que le représentant du ministère de l’Éducation s’est engagé à faire passer aux membres du gouvernement, et notamment au ministre des Finances et de l’économie, « qui a désormais de la concurrence ». Sur scène, les encouragements pleuvent et les cadeaux aussi : les lauréats sont repartis avec des bons cadeaux, des livres, et même des Ipads offerts par l’ISPF. Voire même quelques contacts pour des stages dans les prochaines années.