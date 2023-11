Moins de formalités pour le photovoltaïque

La décentralisation en réflexion

Citée depuis de longues années comme une piste de résorption des embouteillages et de rééquilibrage économique, la décentralisation fait partie des grands axes de travail du gouvernement Brotherson. À l’heure actuelle, pourtant, seules la création des guichets uniques Fare Ora sont cités comme exemples de décision concrètes, côté « déconcentration administrative ». Pour aller plus loin, un comité interministériel a réuni divers acteurs publics à la présidence mi-septembre, et ses conclusions ont été présentées ce mardi en conseil des ministres. Une réunion qui n’a pas encore permis d’identifier les services qui pourraient être relocalisés et de choisir les lieux pouvant accueillir des « pôles déconcentrés ». Le ministre des Grands Travaux Jordy Chan compte pour ça sur la réalisation des schémas d’agglomération pour Papeete et pour la Presqu’île, inscrits au projet de budget 2024, ainsi que sur l’élaboration d’un « schéma directeur de l’immobilier de l’administration qui rendra ses premières conclusions au 1er semestre 2024 ». La question de la décentralisation dans les archipels ne sera traitée que dans un second temps, « en axant notamment sur la question de l’opportunité de créer des hubs régionaux ».Cette réflexion inclue aussi des travaux sur de nouvelles règles de télétravail sur des horaires étendus pour l’accueil du public dans les administrations, et bien sûr sur les transports eux-mêmes. Le gouvernement évoque de nouveau les travaux sur un réseau de transport en commun sur site propre, des projets en matière de covoiturage, de « mobilités douces » de navettes maritimes… Et même le projet de route du Sud. « Il s’agit là d’une formidable occasion de repenser notre manière de vivre, de travailler et de nous déplacer, de rompre progressivement avec un schéma d’organisation qui atteint ses limites, en mettant en lumière le savoir-faire, la culture et l’âme de notre fenua, assure Jordy Chan, cité dans un communiqué de la présidence. Bien plus qu’une simple réorganisation de notre espace, nous sommes invités à coconstruire un nouveau projet de société plus durable et plus adapté aux défis de notre temps. »