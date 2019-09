Mondiaux ISA : Hira Teriinatoofa remplace Joan Duru forfait

Joan Duru a du déclarer forfait ce samedi pour les mondiaux de surf ISA qui se déroulent en ce moment à Miyazaki au Japon. L’équipe de France a donc choisi de compter sur un de ses coachs, le Tahitien Hira Teriinatoofa.

Hira Teriinatoofa représente une solution d’expérience du haut de ses 40 ans et de ses deux titres de champion du monde ISA en 2004 et 2010. Véritable icône du surf polynésien, il rejoint une belle équipe composée de Jérémy Flores et d’un autre polynésien, Michel Bourez.

Le staff de l’Équipe de France a d’abord pensé à Jorgann Couzinet mais il a décliné l’invitation. Le timing était trop court pour le Réunionnais qui joue son accession dans l’élite et est engagé au QS 6000 des Açores qui débute le 17 septembre.

Hira Teriinatoofa fera son entrée en lice dès demain pour défendre les couleurs de la France et de la Polynésie.