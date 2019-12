Moorea : l’auteur de l’agression mortelle présenté devant le juge d’instruction

Un homme âgé d’une cinquantaine d’année est mort des suites de ses blessures samedi matin après avoir été agressé vendredi soir à Moorea. L’auteur de l’agression a été présenté au juge d’instruction ce lundi matin.

Selon les informations de nos confrères de Tahiti Infos, le quinquagénaire se promenait du côté de Papetoai aux alentours de 20 heures quand un jeune homme l’a interpellé pour lui demander de l’argent. Face au refus de son aîné, le jeune homme l’a violemment frappé avant de le dépouiller et de prendre la fuite. Gravement blessé, la victime a été évacuée au CHPF de Taaone où elle est décédée des suites de ses blessures samedi matin.

L’agresseur, âgé de 18 ans, et déjà défavorablement connu de la justice a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes vendredi soir. Il a été déféré ce lundi au tribunal de Papeete en vue de sa présentation au juge d’instruction. Une autopsie du corps de la victime doit établir les causes précises de la mort.