Moorea : mort d’un jeune baigneur percuté par une embarcation

Un adolescent a été percuté par une embarcation à moteur lors d’une baignade à Moorea, ce dimanche. Une enquête est en cours.

C’est l’Association des voiliers de Polynésie qui a parlé de ce « drame insupportable », dimanche soir, sur sa page Facebook. D’après le collectif, la victime, âgée de 14 ans selon nos confrères de Tahiti Infos, serait un des enfants d’une famille de plaisanciers en escale en Polynésie. Il a été percuté alors qu’il faisait du snorkeling (sortie en palme – masque – tuba) dans les environs de la baie d’Opunohu, au Nord de Moorea.

Le jeune homme a rapidement été ramené à terre, à quelques centaines de mètres de la plage de Ta’ahiamanu et deux médecins présents par hasard sur les lieux ont effectué les gestes de premiers secours. Sur place, les pompiers de Moorea ont constaté que l’adolescent était en arrêt cardio-respiratoire et souffrait d’une plaie à la tête et d’une autre à l’abdomen. Transporté d’urgence à l’hôpital de ‘Afareaitu, il n’a pas pu être ranimé.

La gendarmerie mène actuellement une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Aucune précision n’a pour le moment été apportée quant à l’embarcation qui a percuté le jeune homme.