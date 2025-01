Moorea toujours sans électricité

Depuis 18h mardi, l’île est sans électricité. Un black-out généralisé pour lequel il n’y a encore aucune explication. L’Epic Te Ito Rau no Moorea – Maiao, qui gère le réseau depuis début 2023, n’a encore rien dit sur l’origine de la panne. Et d’ailleurs, selon une personne de la mairie de Moorea, on ne sait toujours pas ce qu’il se passe. Les responsables de l’Epic et les services de la mairie sont actuellement en « réunion de crise ». Nous n’avons pas réussi à joindre le directeur de Te Ito Rau no Moorea – Maiao, François Pearson.