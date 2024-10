Moorea: un voilier échoué à Haapiti, son capitaine helitreuillé

Un voilier en provenance de Raiatea s’est échoué sur le récif de Haapiti peu avant minuit, vendredi. Suivi de près par le JRCC depuis 9 heures, en raison d’une avarie , l’embarcation faisait l’objet de contrôles réguliers. C’est entre deux points de surveillance que l’incident est survenu. Choqué et blessé, le skipper polynésien, qui naviguait seul, a été hélitreuillé par l’hélicoptère Dauphin avant d’être transporté au CHPF.

Le voilier avait quitté Raiatea jeudi matin en direction de Tahiti, mais, victime d’une avarie, il n’était pas arrivé à destination dans les temps. Inquiète, sa famille avait alerté le Centre de Coordination de Sauvetage Maritime (JRCC), qui l’avait finalement localisé vers 9 heures, vendredi matin. Le skipper avait alors expliqué que l’embarcation connaissait une avarie, mais qu’il pouvait encore poursuivre à la voile. Depuis, les secours organisaient « des points de contrôle réguliers » pour surveiller son évolution. C’est finalement entre deux points de contrôle que le voilier, vraisemblablement « perdu » a percuté le récif. Le skipper, un Polynésien, a lui-même contacté les secours pour signaler ses difficultés. Sur terre, les gendarmes et les pompiers de Moorea ont été mobilisés pour localiser exactement l’embarcation détectée « dans les environs de Moorea ». Le marin s’est échoué sur le récif de Haapiti et a lancé deux fusées de détresse rouges pour signaler sa position.

L’hélicoptère Dauphin, dépêché en urgence, a permis d’hélitreuiller le skipper choqué et blessé. Il a été évacué vers l’hôpital de Taaone. Le voilier, lui est toujours bloqué sur le récif. Selon nos informations une équipe devrait être envoyée sur place ce samedi pour faire un point sur l’état de l’embarcation et faire en sorte qu’elle soit dégagée au plus vite.