Moorea : une campagne de stérilisation pour 500 animaux

Moorea a été choisie pour être commune pilote d’une campagne de recensement et de stérilisation d’animaux. D’ici fin décembre, l’association Eimeo Animara espère que 500 chiens et chats pourront être stérilisés grâce à cette campagne également portée par la commune et la Direction des solidarités de la famille et de l’égalité (DSFE).

Accompagnée d’une campagne de communication et de recensement des animaux, la campagne de stérilisation proprement dite se tiendra du 15 octobre au 31 décembre 2022. Elle s’adressera à la fois aux adoptants qui sont passés par l’association Eimeo Animara, et à la quinzaine de familles d’accueil chez qui les animaux attendent de trouver une famille, mais aussi aux familles les plus démunies qui sont recensées par la mairie. On écoute la présidente de Eimeo Animara, Camélia Mataoa :

Pour ces familles, il faudra se présenter au guichet du service social communal de la mairie de Afareaitu avec une pièce d’identité, la carte CPS et un justificatif de domicile à Moorea. La priorité sera donnée à la stérilisation des femelles. C’est le service social qui prendra rendez-vous auprès des cliniques vétérinaires de Temae et de Haapiti. Camélia se félicite de voir la DSFE et la mairie se mettre en mouvement sur ce sujet, car l’association et son petit nombre de bénévoles ne peuvent se charger seuls d’une campagne à grande échelle.

Le projet de création « d’une fourrière ou d’un refuge » est également à l’étude, assure un communiqué de la DFSE : la mairie de Moorea cherche un lieu adéquat pour limiter les « nuisances sonores et olfactives » – on s’étonne de la formulation, car une fourrière ou un refuge bien tenus ne devrait pas générer de nuisances olfactives. Camélia, elle, veut un refuge et non pas une simple fourrière, où les animaux sont voués à l’euthanasie au bout de 8 jours. « Alors qu’un refuge, on peut les soigner, les stériliser, et les proposer à l’adoption ». Camelia adresse aussi ses remerciements aux nombreux touristes qui recueillent des animaux errants sur l’île sœur, les font soigner et très souvent, les adoptent pour les ramener chez eux.