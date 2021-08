Mouv’Outremer, le 2-en-1 des projets de développement durable

La Polynésie française est désormais éligible au programme Mouv’Outremer, qui propose aux porteurs de projets de développement durable de les former au montage de dossier mais aussi de les accompagner dans la réalisation de leur projet. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 octobre prochain. 20 Polynésiens seront choisis pour ce programme innovant et gratuit mis en oeuvre par l’Agence française de développement.

Allier théorie et pratique pour aider les ultramarins porteurs de projets de développement durable, c’est ce que proposent le ministère des Outre-mer et l’Agence française de développement (AFD) avec Mouv’Outremer. Ce programme, lancé il y a trois ans, est désormais ouvert aux collectivités du Pacifique Sud, après celles des Antilles-Guyane et de l’Océan indien. Vingt projets polynésiens pourront ainsi voir le jour, qu’ils soient portés par des individus, des entreprises, des associations ou des communes. Il s’agit de poursuivre les objectifs définis par le Livre bleu des outre-mers comme la « trajectoire 5.0 » : « 0 vulnérabilité, 0 déchets, 0 exclusion, 0 polluant, 0 carbone. »

Avoir une bonne idée, c’est bien, mais monter un dossier, ça s’apprend. C’est pourquoi Mouv’Outremer a créé un partenariat avec l’association Make Sense créée en France il y a 10 ans par le Polynésien Christian Vanizette, un incubateur de projets à portée sociale, et avec Kedge Business School. Au terme d’une formation gratuite de 4 mois du 28 octobre 2021 au 8 avril 2022 – 3 phases de e-learning représentant 3 heures par semaine, ponctuées de 2 séminaires en présentiel en novembre 2021 et février-mars 2022, les participants obtiendront un certificat issu du programme de management général, un titre professionnel de niveau 6 (équivalent Bac+3) délivré par Kedge Business School. Ils doivent s’engager à participer aux séminaires en présentiel, qui se dérouleront à Tahiti et à être, dans la durée, des membres actifs de la communauté ainsi formée pour partager ce qu’ils auront appris et réalisé. L’AFD sera présente tout au long de la formation et de la mise en œuvre des projets, que ce soit au plan technique ou financier avec des prêts à taux zéro.

Pour candidater, il faut se rendre sur le site Mouv’Outremer et déposer une lettre de motivation, ainsi que la présentation de son projet. Peu importe le degré de maturité du projet : il peut être à l’état d’étincelle dans l’esprit du candidat, il peut aussi être déjà en incubateur, ou même finalisé mais en manque de financement pour grandir. Le site montre quelques exemples de projets démarrés grave à Mouv’Outremer, très variés mais avec une constante : l’éco-responsabilité. Pour mieux se préparer, deux « webinars » sont prévus : le 31 août à 19 heures, et le 30 septembre également à 19 heures (modalités d’inscription sur le site).