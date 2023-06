Multiples hommages suite au décès de Silvio Berlusconi

Le politicien, hommes d’affaires et dirigeant sportif italien, Silvio Berlusconi, est décédé ce lundi 12 juin à l’âge de 86 ans, des suites d’une leucémie, entraînant des hommages de tous bords.

Avec notre partenaire Europe 1.

En Italie, le décès de Silvio Berlusconi a suscité un grand nombre de réactions. Figure emblématique, l’ancien chef du gouvernement a toujours été respecté dans le monde de la politique de part son caractère turbulent. Vladimir Poutine, Rishi Sunak, Giorgia Meloni, le pape François ou encore le club de l’AC Milan, de nombreux messages d’hommage sont apparus après l’annonce de sa mort, ce lundi 12 juin. « Un protagoniste de la vie politique italienne qui a assumé des responsabilités publiques avec un tempérament énergique », a salué le pape, actuellement hospitalisé, dans un télégramme.

Un « vrai ami » pour Vladimir Poutine

De son côté, Vladimir Poutine a mis en avant son amitié avec l’homme d’affaires dans un télégramme de condoléances adressé au président italien Sergio Mattarella. « Pour moi, Silvio était une personne chère, un vrai ami. » Le président russe a évoqué la « sagesse », l’« énergie vitale incroyable », l' »optimisme » et le « sens de l’humour » de ce « vrai patriote » qui a « apporté une contribution personnelle inestimable » aux relations russo-italiennes.

D’autres personnalités se sont empressées de publier un message sur les réseaux sociaux. « Repose en paix mon ami », a écrit le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, saluant un « grand combattant ».

Pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak, « Silvio Berlusconi a imprimé une empreinte considérable sur la politique italienne pendant plusieurs décennies ». L’ancien chef du gouvernement italien était respecté de tous et chacun a rappelé la marque indélébile laissée par sa présence dans le monde de la politique.

Une admiration dans tous les camps

En Italie, où une journée de deuil national est décrétée pour mercredi, une majorité de la planète politique a tenu à adresser un message d’admiration pour Silvio Berlusconi, à l’image de Giorgia Meloni. La présidente du Conseil des ministres a salué la mémoire de son allié qualifié comme « l’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie » qui « n’avait pas peur de défendre ses convictions » grâce à son « courage » et sa « détermination ».

Une chose est sûre, l’impact de l’homme d’affaires sur le monde est toujours présent. « Chacun aujourd’hui doit reconnaître que son impact sur la vie politique mais aussi économique, sportive et télévisuelle a été sans précédent », a confié l’ancien Premier ministre et sénateur Matteo Renzi (centre).

Même son de cloche du côté de l’opposition. « Il a enflammé et polarisé le débat public peut-être comme nul autre, et même ceux qui l’ont affronté doivent reconnaître qu’il n’a jamais manqué de courage, de passion, de ténacité », a salué Giuseppe Conte, ancien Premier ministre et dirigeant du Mouvement 5 Etoiles.

Droite et extrême-droite françaises saluent un « homme d’État »

La droite et l’extrême-droite françaises ont rendu lundi un hommage appuyé à l’ancien président du conseil italien, voyant en lui un « homme d’État » au « parcours fulgurant ». « Personnage atypique, à la vie hors norme et au parcours fulgurant, Silvio Berlusconi a indéniablement marqué la vie politique italienne », a tweeté la présidente des députés Rassemblement national Marine Le Pen après l’annonce de la mort du sulfureux milliardaire de 86 ans.

Le président des Républicains, Éric Ciotti, a de son côté rendu hommage à un « véritable monument de la politique en Italie et homme d’État qu’il a servi de toutes ses forces ». Sa mort « laissera un immense vide au sein de la droite européenne », a abondé le sénateur LR Stéphane Le Rudulier, pour qui « sa lutte contre le communisme et pour propulser l’Italie dans le 21e siècle resteront des acquis qui lui survivront ».

Un règne dans le football

La politique n’a pas été le seul domaine où s’est distingué Silvio Berlusconi puisqu’il a également été président du club italien de l’AC Milan entre 1986 et 2017. Passionné par le football, l’homme d’affaires compte deux victoires en Coupe d’Europe des clubs champions (1989 et 1990) pendant son règne. Son décès est un véritable choc pour les Milanais. « Merci Président, pour toujours avec nous », a publié le club. « Silvio Berlusconi a changé l’histoire du football italien », a estimé dans un communiqué le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina.

Olivier Giroud, invité au micro de notre partenaire Europe 1, a réagi à la disparition de l’ancien président milanais. « Il a porté le Milan au sommet de l’Europe. Toutes ces années à la tête du club ont été des années extraordinaires. Il y a beaucoup de personnes qui le portent haut en respect », a-t-il exprimé a propos d’un homme qui « restera dans la légende du club ».