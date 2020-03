Municipales 2020: Résultats du 1er tour aux Îles du Vent

Retrouvez les résultats du premier tour des municipales 2020 commune par commune

À Tahiti, les quatre élus au premier tour sont tous des maires sortants.

Oscar Temaru gagne un 7e mandat à Faa’a avec 61,97% des suffrages exprimés (5 790 voix), contre 65,69% en 2014. L’abstention sur la commune est passée de 35,83% en 2014 à 47,63% des inscrits. Son principal adversaire, le ministre Jean-Christophe Bouissou, est loin derrière avec 22,95% des suffrages exprimés.

Édouard Fritch remporte son 2e mandat à la mairie de Pirae avec 68,53% des suffrages exprimés (contre 61,09% en 2014, où il faisait face à la maire sortante Béatrice Vernaudon). L’abstention à Pirae est forte, à 53,85%.

Tearii Alpha renforce sa position à Teva i Uta avec 65,03% des suffrages exprimés (contre 47,72% au premier tour en 2014). L’abstention est de 32,95%.

Enfin Simplicio Lissant voit son mandat de maire de Punaauia validé par les urnes cette fois, avec un score impressionnant de 68,43%, loin devant Teva Rohfritsch (22,17%). L’abstention est de 47,49%.

Les combats du second tour

À Arue, une triangulaire s’annonce pour le second tour : le tavana sortant Philipe Schyle fait moins bien qu’en 2014 avec 46,18% des suffrages exprimés contre 49,48% il y a 6 ans. Il sera opposé à Teura Iriti et sa liste d’union (34,18%, soit moins que les résultats combinés de 2014 du Tahoeraa et du Tavini). L’abstention est de 50,57%.

À Hitiaa O Te Ra, les trois candidats ont tous rendez-vous au second tour. Henri Flohr remporte 45,13% des suffrages exprimés, Dauphin Domingo 39% et Monia Amaru 15,87%. L’abstention est de 32,77%.

À Mahina, quadrangulaire en vue pour le second tour, entre le maire sortant Damas Teuira qui rassemble 41,49% des suffrages exprimés, Nicole Sanquer (22,99%), Patrice Jamet qui rate quelque peu son retour mais peut se maintenir au 2e tour avec 11,62%, et Éric Teaotea soutenu par Émile Vernaudon avec 10,49%. Les candidats soutenus par le Tavini (Heimana Pugibet) et le Tahoeraa (Natacha Helme) sortent du jeu avec moins de 10% chacun, mais peuvent fusionner avec une autre liste puisqu’ils passent la barre des 5%. L’abstention est de 48,60%

À Paea, les trois candidats ont rendez-vous pour le second tour. Le maire sortant Jacquie Graffe arrive en tête avec 42,41% (43,12% en 2014). Mais c’est Tony Géros qui fait une percée notable, passant de 23,86% en 2014 à 40,77% des suffrages exprimés ce dimanche. Mais Jean-Claude Hapairai, 1er adjoint de Jacquie Graffe, sera aussi présent au second tour puisqu’il a réuni 16,81% des électeurs du jour. L’abstention est de 40,94%.

À Papara, où 10 listes s’affrontaient ce dimanche, c’est la femme de Putai Taae, Sonia, qui arrive en tête avec 24,54% des voix bien qu’elle soit plus connue pour ses virées shopping aux États-Unis que pour sa vocation de service public. Elle est suivie de Clément Legayic (16,67%) qui passe devant Bruno Sandras dont le retour en politique communale se solde par un petit 13,52%. Enfin Béatrice Peyrissaguet, issue du conseil municipal, arrive en 4e position avec 13,42%. L’abstention est à 43,16%.

À Papeete, Michel Buillard rate de très peu l’élection au premier tour, avec 49,07% (47,40% en 2014) des suffrages exprimés, Tauhiti Nena affiche un score de 19,90% contre 34,92% en 2014, la différence s’expliquant largement par la présence de Chantal Galenon qui rassemble 18,57% des suffrages exprimés. Marcel Tuihani, pour sa première tentative sur la capitale, avec 11,21%, a la possibilité de se maintenir au second tour. L’abstention est de 54,23%.

À Taiarapu-Est, Béatrice Lucas fait son comeback et devance de 35 voix le maire sortant Anthony Jamet, avec 27,82% contre 27,17% des suffrages exprimés. Antoine Ganivet (18,12%) et Mata Suhas (11,88%) peuvent encore se présenter au second tour. L’abstention est de 52,97%.

À Taiarapu-Ouest, c’est la liste menée par Tetuanui Hamblin qui prend la tête de la course avec 37,93% des voix, suivie de celle du maire sortant Wilfred Tavaearii (19,63%) et de Tapeta Tetopata (18,81%). Les 3 autres listes n’atteignent pas les 10% mais dépassent les 5% qui permettent éventuellement de fusionner avec les listes de tête. L’abstention est de 36,19%.

Enfin, à Moorea-Maiao où 10 listes s’affrontaient, John Toromona passe en tête avec 22,55% des suffrages exprimés, devançant de peu le maire sortant Evans Haumani (21,71%). Ils sont suivis de Christiane Kelley (Amuitahiraa) et de Maire Bopp du Pont qui sont les seules à dépasser la barre des 10%. L’abstention est de 36,45%.

