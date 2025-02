Municipales : le Tavini n’exclut pas des listes hybrides, à condition d’en prendre la tête

Le Tavini se met en jambes pour les élections communales de mars 2026. Samedi à la nouvelle permanence du parti, à Faa’a, de nombreux présidents de comités étaient présents pour parler stratégie. Le parti bleu ciel dit oui à l’ouverture à d’autres candidats pour constituer les listes, à condition que la tête de liste soit Tavini.

Les élections municipales sont encore loin pour les électeurs, mais pas pour les partis politiques, qui commencent à s’organiser. C’était le cas samedi pour le Tavini Huiraatira : une centaine de militants, dont de nombreux présidents de comités, étaient réunis à la permanence du parti à Faa’a pour parler stratégie et alliances.

Communales : l’ouverture, oui, mais avec une tête de liste Tavini

Certains militants expliquent avoir déjà été approchés par d’autres formations et tendent l’oreille, estimant que l’idéologie tient une place moins importante dans les enjeux municipaux : faut-il alors envisager de prendre une place sur des listes hybrides ? Le Tavini n’est pas de cet avis : il préconise une liste bleu ciel complète là où c’est possible, et « dans le cas où le Tavini pratiquerait l’ouverture, on impose quand même à ce que la tête de liste soit Tavini Huiraatira », affirme Anthony Géros. Pour lui, il faut profiter d’être à la tête du Pays pour faire progresser la cause de l’autodétermination : « il nous reste très peu de temps pour faire avancer plus rapidement ce sujet. C’est la raison pour laquelle on ne va pas accorder de flexibilité. »

Si le chemin est encore long jusqu’au dépôt des listes, Oscar Temaru a bien l’intention de mener la liste bleu ciel à Faa’a. Le Tavini devra aussi régler des « petits problèmes internes, dit Anthony Géros. Il y a certains qui veulent se présenter tout seuls, il y a d’autres qui ne veulent pas se présenter avec les composantes institutionnelles du parti. Là, on leur a dit qu’on va se réunir pour essayer de clarifier tout ça et trouver un terrain d’entente. »

La réunion de samedi a égakement abordé les questions pratiques. « On a commencé par le bilan financier, et les petits problèmes de non-participation aux cotisations, dit Anthony Géros : « On a aujourd’hui toutes les facilités possibles pour pouvoir décemment permettre au parti d’assurer le financement de ces campagnes respectives. »

Décolonisation et ressources minières sous-marines

L’occasion aussi d’informer les militants sur des sujets essentiels à la ligne du parti : « On a évoqué la grande question du processus de décolonisation pour que nos militants, nos responsables de comités de ville soient au courant de ce que l’Assemblée est en train d’entreprendre sous mon égide par rapport au recours, aux résolutions que nous avons fait prendre et surtout pour expliquer l’intérêt de l’internationalisation du processus de décolonisation de notre pays. »

Évoquée également, la question de l’exploitation des ressources minières sous-marines, sur laquelle Oscar Temaru et Moetai Brotherson n’ont pas le même regard. Les militants ont été informés que Kaitapu Maamaatuaiahutapu se rendait prochainement à Oslo (le gouvernement norvégien est favorable à l’exploitation, mais a suspendu l’attribution de concessions sous la pression des écologistes, ndr) à une conférence « au cours de laquelle la grande question de la protection d’environnement dans le cadre de l’exploitation des fonds marins va être évoquée. Donc, il va participer pour le camp du Tavini et nous rendre compte ensuite. »