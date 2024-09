Mytsuru Kato, ambassadrice du fenua au prochain concours Voix des Outre-mer

Au terme de la finale régionale du concours de chant lyrique, Voix des Outre-mer, c’est Mytsuru Kato qui a réussi à se démarquer, en interprétant l’air emblématique de « Carmen » et « l’Hymne à l’amour » d’Édith Piaf. La chanteuse lyrique représentera donc le fenua lors de la finale nationale qui aura lieu le 8 janvier sur la scène de l’Opéra Bastille.

On connaît le nom de la voix polynésienne qui représentera le fenua lors de la grande finale du concours de chant lyrique, Voix des Outre-mer. Mytsuru Kato s’est qualifiée mardi soir lors d’une ultime soirée organisée au petit théâtre de la Maison de la culture. Avec son interprétation de Habanera, tirée de l’opéra Carmen de Georges Bizet et de L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf, elle a su convaincre le jury, qui a dû faire un choix entre elle, Isabelle Klein, Guillaume Matarere, Moehaunui Lauombrai et Matahi Taruoura.

Pour la chanteuse, qui est à la base amatrice de mélodies et de chants traditionnels, c’est une grande fierté : « Passer d’un univers complètement local et tahitien à un univers beaucoup plus lyrique, beaucoup plus opéra et européen, il y a un sacré écart. Je suis fière du parcours que j’ai pu effectuer grâce à mon professeur Peterson Cowan, que je remercie infiniment. »

Du local au lyrique

Le registre lyrique, elle l’a découvert il y a seulement trois ans, lorsqu’elle s’est inscrite au conservatoire dans le but de « maîtriser » un peu mieux sa « technique vocale ». « Peterson Cowan a découvert le talent. Il m’a donné tous les outils nécessaires pour arriver à ce niveau-là. Mais j’ai encore énormément de travail, car il y aura la finale des finales. Il va falloir mettre les bouchées doubles, voire triples, pour pouvoir atteindre un niveau équivalent à ceux de métropole, » explique la chanteuse, déterminée.

Une performance qu’elle a encore le temps de travailler, puisque la finale est prévue le 8 janvier sur la scène de l’Opéra Bastille à Paris. Pendant près de dix jours, elle participera avec les finalistes des autres régions à des masterclasses, à des répétitions et à des essayages de costumes pour préparer au mieux l’évènement.