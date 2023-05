Nahema Temarii : « une lourde tâche »

La fondatrice et gérante de l’entreprise de communication et marketing digital Wow Sense est devenue la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la prévention contre la délinquance.

« Clairement il faut le dire et je le fais avec beaucoup d’humilité et d’honnêteté, les Temarii n’ont jamais été Tavini. » Ça commence fort avec Nahema Temarii, nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de la prévention contre la délinquance. Elle est la fille de Reynald Temarii, ancien ministre des Sports et ancien vice-président de la Fifa, suspendu par la Fédération internationale de football pour « infraction au code d’éthique ». C’est le programme proposé qui a visiblement intéressé la jeune femme. « Je suis particulièrement fière d’avoir la lourde tâche de diagnostiquer, de repositionner et de développer les secteurs dont j’ai la charge. » Et quand Moetai Brotherson l’a appelé, elle n’a pas hésité à bousculer son agenda.

Issue du secteur privé, elle a d’abord été salariée avant de se lancer à son compte puis de créer son entreprise de communication et marketing digital, Wow Sense. Elle travaille notamment avec la Fifa depuis dix ans. « Notre jeunesse est en manque de repères. Il faut les ancrer et les accompagner. On est là pour bâtir aujourd’hui pour la Polynésie de demain. » Quant au sport, elle pense que « c’est l’école de la vie » et il s’agit de promouvoir toutes ses valeurs. Sur le problème de la drogue, elle a une vision pratique expliquant qu’on « ne vient pas s’opposer » mais accompagner des gens en détresse. Elle a pris la décision de fermer son entreprise pour se consacrer entièrement à son portefeuille. Dès ce lundi après-midi, elle devait se rendre auprès des sinistrés de Teahupoo.