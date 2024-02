Nat passe au plus près de Tahiti cette nuit

La pré-alerte cyclonique est maintenue pour l’archipel de la Société. La dépression tropicale modérée Nat devrait passer à 100 km au Sud de Tahiti entre minuit et 2h dans la nuit de mercredi à jeudi, engendrant des vents forts, avant de poursuivre sa route vers les Tuamotu.

C’est cette nuit entre minuit et deux heures que Nat passera au plus près de Tahiti, selon les prévisions météo. Des vents moyens de 60 à 80 km/h sont attendus, avec des rafales pouvant atteindre 90 à 110 km/h. Par la suite, NAT orientera sa route vers le Sud-Est, en direction de l’Ouest et du Sud des Tuamotu à partir de jeudi, en se renforçant légèrement. « La trajectoire vers les atolls de Hereheretue, Nukutepipi, Tematangi, Moruroa semble se préciser », indique le bulletin d’alerte cyclonique de Météo France émis à 17h30.

Une accalmie est attendue jeudi, mais les rafales de vent entre Tahiti et Moorea pourraient atteindre 90 km/h.

Les îles du Vent restent en vigilance rouge pour les fortes pluies. Les précipitations pourraient localement atteindre ou dépasser les 200 litres par mètre carré.

La mer reste très agitée, avec une houle Nord-Ouest mesurée à 4 mètres. La vigilance orange pour fortes houles est en place pour la Société – où la houle devrait s’amortir à 3m/3m50 demain – et les Tuamotu Ouest et Centre où des creux de 4 à 5 mètres sont attendus.

Orange aussi, la vigilance pour vent violent sur la Société, les Tuamotu Centre Nord, Centre et Ouest.

La pré-alerte cyclonique est donc maintenue pour les iles Sous-le-Vent et les îles du Vent, tandis que la phase de mise en garde est maintenue pour les Tuamotu Centre Sud, Centre, Ouest et Sud.

Quant au phénomène Osai, sa dégradation est attendue, mais « il n’est pas prévu que ce système affecte le territoire », disait Météo France en fin de journée. Toutefois, la zone de perturbations qui pourrait se créer à l’avant d’Osai affecterait alors la Société puis les Australes, sans que les prévisionnistes indiquent pour l’instant à quelle échéance.