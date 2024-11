Natation : une double championne olympique à Tahiti

Dans le cadre de la Traversée Tahiti-Moorea, prévue le 23 novembre, la fédération tahitienne de natation peut compter sur le soutien de la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal, double championne olympique et quadruple championne du monde en eau-libre.

C’est une marraine de prestige. Le 23 novembre, les nageurs du fenua s’élanceront sur la Ocean Swimming Race, la traversée entre Tahiti et Moorea, sur 24 kilomètres. Pour cet évènement, la fédération tahitienne de natation a invité l’un des plus beaux palmarès de la natation mondiale, avec la venue de Sharon Van Rouwendaal.

À 31 ans, la Néerlandaise est une spécialiste du 10 km, distance sur laquelle elle a remporté deux titres olympiques (Rio 2016 et Paris 2024) et une médaille d’argent (Tokyo 2021). Elle compte aussi quatre médailles d’or mondiales en eau livre et huit titres européens. Sans compter ses nombreux podiums internationaux dans les bassins. Son arrivée au fenua est prévue ce mardi.

L’an passé, la course avait été remportée par le jeune Naël Roux, qui avait signé le record de l’épruve (5h38′). Cette année, il est possible d’y participer en individuel ou en équipe.