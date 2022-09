National Geographic Resolution : un navire de croisière polaire au fenua

Le paquebot de croisière Resolution, exploité sous la marque National Geographic, fait sa première visite au port de Papeete ce lundi. Arrivé sans passagers, le navire devrait en embarquer une centaine pour un tour aux îles Sous-le-Vent, aux Tuamotu et aux Gambier… avant de remettre le cap sur l’Antarctique.

Le Resolution est exploité par la compagnie de croisière Lindblad, qui a signé voilà une quinzaine d’années un partenariat avec la prestigieuse revue National Geographic, qui parraine ses croisières « d’exploration ». Sven Olof Lindblad, le fondateur de cette compagnie américaine a d’ailleurs lui-même navigué en Polynésie voilà quelques mois, avec un passage remarqué par l’atoll d’Amanu, au cours duquel il avait invité à bord de son yacht de luxe un groupe d’enfants de l’île.

Le Resolution n’est pas le premier bateau de la compagnie à passer par le fenua, mais ses lignes devraient marquer les esprits. Baptisé en Antarctique fin 2021, le navire de 124 mètres de long et de 69 cabines passagers, est reconnaissable à son étrave inversée « X-Bow ». Elle a été spécialement conçue pour la navigation en eau froide et sa coque épaisse lui permet de naviguer sans risque dans les zones froides et polaires, voire d’évoluer près de la banquise. Comme le note Mer & Marine, « le navire compte 14 embarcations pour les excursions et différents équipements nautiques (kayak, paddle, snorkling…) ainsi qu’un robot téléopéré capable de plonger à 300 mètres et de diffuser des images des fonds marins ».

Arrivé à vide, il attend à quai ses passagers arrivés par avion et partira mercredi pour une croisière d’une dizaine de jours entre Moorea, Raiatea, Makatea, Fakarava, Hao et Mangareva. Le passage par les eaux chaudes de la Polynésie n’est que de courte durée : le Resolution est attendu en Antarctique, puis en Patagonie, aux Maldives ou au Chili d’ici la fin de l’année. En 2023, il effectuera des croisières au Japon, en Islande, au Groënland, en Alaska ou dans les fjords norvégiens, avant de revenir dans l’hémisphère Sud en fin d’année.