Native de Polynésie, Heimiti Peteers candidate à Miss Bretagne

C’est le dimanche 27 septembre que cette ambitieuse jeune femme de 20 ans participera au concours de Miss Bretagne. Si elle souhaite briller à l’élection, elle veux avant out véhiculer l’image d’une femme indépendante et moderne.

Heimiti aime relever les défis et c’est un défi personnel que se lance la jeune femme le 27 septembre à l’occasion de Miss Bretagne. Un défi que la bretonne compte bien gagner, histoire de prouver qu’avec de la volonté et de la détermination tous les rêves sont possibles. « C’est suite à un Paris avec mon associé que je me retrouve à participer à Miss Bretagne et moi les paris j’adore ça » explique la jeune candidate âgée de 20 ans.

Une maman Polynésienne originaire de Rurutu et un papa breton du Finistère, Heimiti est fière de ses origines et de cette diversité. Heimiti avait 6 ans quand elle est arrivée en Bretagne avec ses parents. C’est à Brest qu’elle s’est installée pour rentrer ensuite en classe préparatoire en commerce. « J’ai un fort attachement pour la Bretagne même si Tahiti reste mon ile, c’est ma terre natale, toute ma famille s’y trouve » indique Heimiti.

20 ans et déjà à la tète d’une entreprise

Entre le Pua Roti et le caramel beurre salé, « mon cœur balance » confie Heimiti. Récemment la jeune bretonne était en vacances en Polynésie, un séjour où Heimiti a pu revoir sa famille qu’elle n’avait pas vu depuis près d’un an. Des vacances que Heimiti a mis a profit pour MANGER « La gastronomie est une passion pour moi, aussi bien la gastronomie métropolitaine que polynésienne (…) pendant mes vacances en Polynésie j’en ai profité pour déguster plein de spécialités ». Faire de sa passion, un métier; Heimiti y est parvenue » j’ai cofondé une société autour de la gastronomie de luxe « Masmera » Nous vendons du safran, de la truffe et du caviar (…) l’entreprenariat a toujours été un rêve pour moi (…) après avoir arrêté mes études, j’ai cofondé une société » confie l’entrepreneuse.

Un concours de beauté pour se frayer un chemin dans la société

Si pour Heimiti, participer à Miss Bretagne et Miss France est un rêve de petite fille, « c’est aussi un moyen de se faire connaitre et de défendre un projet » souligne la jeune femme.

Par ailleurs, les critiques chaque année se suivent et se ressemblent sur ce concours jugé sexiste, la jeune entrepreneuse préfère justement balayer ces critiques. « Pour moi Miss France n’est pas un concours ringard, au contraire ce concours permet à des jeunes femmes de partager leur expérience, toutes les femmes sont impliquées dans la vie et ont des ambitions professionnels (…) De plus, beaucoup de miss sont engagés dans des œuvres caritatives ». Cette élection pourrait aussi lui servir de tremplin. « Miss France a un réseau incroyable » témoigne Heimiti.

Rappelons que Dix-neuf jeunes femmes sont candidates à l’élection de Miss Bretagne, qui se déroulera dimanche 27 septembre, à 16 h, à Plœmeur dans le Morbihan. Cette élection régionale est organisée par l’Agence 53×11, déléguée régionale Miss France. Le concours est qualificatif pour l’élection de Miss France 2020, diffusée le 12 décembre prochain en direct sur TF1.