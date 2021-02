Nescafé Star 2021 : le casting est ouvert

L’incontournable concours de chant est de retour pour une 6e édition. Au final, douze candidats seront retenus à l’issue du casting. Covid oblige, les auditions sont prévues sous format électronique.

L’enregistrement d’un single et d’un clip ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 200 000 francs, voilà ce qui attend la ou le vainqueur de la nouvelle édition de Nescafé Star 2021. En raison du contexte sanitaire, les auditions seront sous format électronique. Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il faut envoyer en format vidéo sa meilleure performance a capella, chanter un couplet et un refrain. Le tout doit être envoyé à [email protected] Les auditions sont ouvertes jusqu’au 3 mars à minuit.

Des stars pour accompagner les talents

Nouveauté pour cette toute nouvelle édition : des figures de la scène musicale du fenua comme Reva Juventin, Raimana Bareille et Silvio Cicero auront pour mission de coacher les candidats. Chaque célébrité aura un groupe de quatre candidats. L’idée est de leur permettre de recevoir le maximum de conseils afin d’être le plus performant possible lors du show.

Pour cette sixième édition, le jury du concours Nescafé Star 2021 évaluera les candidats sur leur technique vocale et leur prestation scénique. Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere auront la lourde tâche de départager les artistes.