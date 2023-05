Nescafé Star 2023 : « le public peut faire basculer la finale ! »

Après des semaines de casting, de coaching, et de concours, les 7 finalistes de Nescafé Star s’affrontent ce samedi à la Présidence pour la finale du concours de chant. Une finale qui veut faire la part belle à la musique et au public, avec des votes par SMS qui pourront faire basculer le classement.

Noémie, Bernard, Lady, Papehau, Manahei, Tauatea et Apatea… Après des semaines de préparation intense, et de sélection impitoyable, les 7 candidats qualifiés pour cette grande finale sont fin prêts. Et ils monteront sur la scène de la présidence ce samedi à partir de 19h20. Finies, en effet, les soirées à To’ata d’avant Covid, et les shows qui mettaient en scène des humoristes et d’autres performers en plus des candidats. Les organisateurs de cette Nescafé Star 2023 ont voulu recentrer la soirée sur l’essentiel : le chant et la musique. Les futures « stars » s’exprimeront donc sur un morceau local et puis un tube international de leur choix, en plus de l’hymne du concours interprété avec Teva Juventin. Derrière, des musiciens expérimentés, avec qui ils ont passé beaucoup de temps à poser leur voix, à travailler leur version et leur style sur scène. Car d’après Stéphane Mailion, directeur général de Nescafé Polynésie, ça n’est pas seulement la technique vocale qui retiendra l’attention du jury :

Et dans le jury cette année, les oreilles expertes de Guillaume Matarere, Vaiana Perez ou Tamatoa Kautai, devront composer avec une quatrième voix : celle du public, invité plus que jamais à participer par SMS au choix du lauréat. « Le public peut faire basculer la finale, le classement, le choix du gagnant ! », assure le responsable qui rappelle que le gagnant de la soirée aura l’occasion d’enregistrer en studio son premier single, diffusé en exclusivité sur Radio1 et Tiare FM, et de tourner un premier clip, qui sera visible sur TNTV. « C’est une très belle opportunité, mais gagner, ça n’est pas une fin en soi », reprend Stéphane Mailion. A l’entendre, l’aventure Nescafé Star aide surtout les candidats par les séances de coaching, les « jams » avec des professionnels – qui continuent jusqu’au 29 juin -, les rencontres dans le milieu… Certains candidats du concours ne sont pas arrivés premiers et pourtant ont eu ensuite une belle trajectoire dans la musique. Les organisateurs veulent donner des « clés » aux candidats, ensuite, « à chacun d’écrire sa propre histoire ».

La soirée de finale aura donc lieu ce samedi 3 juin à partir de 19 heures à la Présidence. Elle sera retransmise en live sur TNTV et sur la page Facebook de Nescafé.