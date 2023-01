Nescafé Star : le casting 2023 est lancé

Le casting du Nescafé Star 2023 est ouvert depuis ce lundi et jusqu’au 27 janvier. Les plus de 16 ans peuvent envoyer leurs vidéos a capella à la page Facebook Nescafé pour espérer être sélectionnés pour le concours, ses 4 concerts éliminatoires et pourquoi pas la finale, programmée le 3 juin prochain.

Avis aux passionnés de chant, confirmés comme débutants : le casting du Nescafé Star 2023 est lancé depuis ce lundi et jusqu’au 27 janvier. Pour participer il suffit pour toutes les personnes de plus de 16 ans, de chanter a capella face à son téléphone un couplet et un refrain d’une chanson et de l’envoyer en message privé sur la page Facebook de Nescafé. « Du local, de l’international, ce que vous voulez, ce que vous aimez », explique Stéphane Mailion, directeur général de Nestlé Polynésie, qui organise l’évènement depuis 2009.

Rien à perdre, tout à gagner

Son conseil est simple : « lancez-vous ! » « Tous ceux qui ont gagné ont participé, rappelle le responsable. Il y a beaucoup de talents en Polynésie et beaucoup de gens aussi qui sont très timides et n’osent pas se lancer. Au pire des cas, ils ne sont pas retenus pour l’audition, mais c’est à huit clos donc il n’y a rien à perdre. Dans le meilleur des cas, ils participent à une magnifique aventure, découvrent le monde de la musique et se font connaitre sur la scène polynésienne ».

Accompagnement de plusieurs mois

Un jury choisira, sur la base de ces vidéos, une vingtaine de candidats puis, après des auditions, une douzaine qui se produiront lors de concerts éliminatoires et pourquoi pas ensuite à la grande finale, programmée le 3 juin prochain et retransmise sur TNTV. Mais pas question de « lâcher les gens dans la fosse aux lions » sans préparation. « Nescafé Star, plus qu’un concours de musique, c’est une aventure humaine qui se déroule sur plusieurs mois durant lesquels nous accompagnons tous ces candidats, reprend Stéphane Mailion. Nous leur donnons l’occasion de bénéficier de cours de chant, de travailler avec des musiciens connus et expérimentés, c’est vraiment une belle opportunité dans son art »… Avant pourquoi pas de se faire connaitre.

Nescadé Star a déjà donné un gros coup de pouce à la passion ou à la carrière musicale de plusieurs chanteuses et chanteurs du fenua. Le gagnant pourra enregistrer un vrai single en studio et tourner son premier clip. Parmi les autres lots accordés aux autres participants les bons d’achats pour du matériel de musique qui permettront, là encore, de progresser dans sa passion.