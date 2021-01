Neuf personnalités du fenua distinguées par la Légion d’honneur

Les autres sont de nouveaux arrivants, au grade de chevalier de la Légion d’honneur : Maïlee Faugerat, directrice générale de Nautisport et présidente du conseil d’administration de Tahiti Tourisme ; Matthew Turner Chapman, ancien combattant des forces navales françaises libres ; Titaua Joquel née Ahnne, ancienne adjointe au maire de Paea ; le Dr Christine Roy pharmacienne-biologiste, cheffe de service au laboratoire de biochimie et toxicologie du centre hospitalier de la Polynésie française ; Starr Teriitahi, ancien combattant des forces navales françaises libres ; Thomas Pison, procureur général près la cour d’appel de Papeete ; et Linda Tematua née Pautu, cheffe de cabinet, chargée de mission au ministère de la Santé.