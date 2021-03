Neuf personnes arrêtées, 40 kilos de paka et 9,5 millions saisis

La gendarmerie a procédé vendredi dernier au « démantèlement d’un réseau de grande ampleur » de trafic de cannabis entre Huahine et Tahiti. Neuf personnes ont été interpellées, 40 kilos de cannabis et 9,5 millions de Fcfp en liquide ont été saisis, indique un communiqué du procureur de la République.

Au terme de trois mois d’investigations diligentées dans le cadre d’une enquête préliminaire sous l’autorité du procureur de la République, les militaires de l’antenne OFAST et de la section de recherches de Papeete, appuyés par l’antenne GIGN de Polynésie française, ont interpellé ce vendredi 26 mars 2021 neuf personnes suspectées de participer à un réseau de trafic de stupéfiants de grande ampleur, opérant depuis plusieurs années entre les îles de la Société. Elles seront déférées au parquet ce mardi, et l’audience correctionnelle est prévue pour le 27 mai prochain.

Cultivé et conditionné à Huahine, le cannabis était acheminé vers Tahiti par voie maritime, avant d’être écoulés sur l’agglomération de Papeete.

Cette enquête a donné lieu à d’importantes saisies, portant sur 40 kilos de cannabis séché et conditionné en sachets et en boîtes d’allumettes ainsi que la somme de 9,5 millions de Fcfp en numéraire. Les enquêteurs ont saisi au titre des avoirs criminels deux véhicules et un bateau pour un montant total estimé à 13,7 millions de Fcfp.

Tous les produits saisis seront détruits par incinération, indique enfin le communiqué. Cette opération s’inscrit en complément des récentes opérations de recherche et de destruction de plantations de cannabis menées sur Huahine, ainsi que des contrôles diligentés sur réquisition du procureur de la République autour des principaux points de deal de Tahiti.

