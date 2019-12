Nez cassé pour Michel Bourez

Michel Bourez a bien choisi son moment pour subir une telle mésaventure. Le surfeur tahitien s’est cassé le nez avec son propre genou le jour même où devait démarrer la dernière étape de la saison de surf à Hawaii.

Les organisateurs de l’épreuve avaient repoussé le début des hostilités à ce lundi matin. Michel Bourez en avait donc profité pour aller s’entraîner mais une chute dans une vague en a décidé autrement. Le Tahitien a posté deux photos sur Facebook en se moquant de lui-même avec un jeu de mots bien senti (« who nose »). Cette blessure ne semble pas bien grave et il ne devrait pas renoncer à la dernière étape de la saison. Il affrontera la légende Kelly Slater et le Hawaiien Sebatian Zietz lors de la 10e vague de la Billabong Pipe Masters.