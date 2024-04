Nicolas Weinmann nouveau directeur général d’Onati

Nicolas Weinmann, déjà dirigeant des filiales de l’OPT Pacific Cash Services et Vini Distribution, a remplacé Christophe Bergues à la tête de la branche télécom du groupe. Une responsabilité importante, puisque la maison-mère de Vini, après avoir longtemps tenu à flot les finances de l’OPT, connait des déficits depuis 2022. Sa mission, fixée par la nouvelle PDG du groupe Hina Delva, est donc avant tout rétablir l’équilibre de la branche.

Qui pour diriger Onati ? C’est la question qui restait sur la table, après la désignation, par le président Moetai Brotherson, de Hina Delva pour prendre la tête de l’OPT. Début 2023, quelques semaines après l’éviction de Thomas Lefebvre-Segard, c’est Christophe Bergues qui avait pris la tête de la branche télécom du groupe. Mais pour l’ancien directeur financier, brièvement passé par TNAD, et alors proche de la retraite, pas question de s’éterniser : il était prévu dès le début de son mandat qu’il passe les commandes à un autre dirigeant entre la fin 2023 et le début 2024. Le successeur pressenti, à l’époque, était Tehina Thuret, quia avait alors été promu directeur général délégué d’Onati.

Christophe Bergues a bien quitté son poste, mais c’est un autre successeur qui a été choisi : Nicolas Weinmann a pris ses fonctions dès le 16 avril. Comme le précise le siège du groupe OPT, cette nomination est l’aboutissement d’un appel à candidatures « interne et externe ». Et d’une procédure de sélection menée par un jury où siégeaient la nouvelle PDG, plusieurs dirigeants du groupe et des « personnalités extérieures ». Un processus aussi suivi par un représentant du gouvernement qui n’a toutefois « pas participé à la notation » des candidats.

La poste, Vini distribution, Pacific Cash Services, et maintenant Onati

En interne, et malgré ce processus formel, le choix de Nicolas Weinmann n’est « pas une surprise ». Le nouveau directeur général d’Onati était un soutien affirmé d’Hina Delva pour le poste de PDG en fin d’année dernière. L’ancien directeur de la Poste polynésienne, avant la création de la filiale Fare Rata, n’en est, en outre, pas à ses premières responsabilités au sein du groupe OPT. Il figurait déjà dans l’organigramme en qualité de président de la SAS Vini distribution, filiale d’Onati en charge du réseau de vente et de promotion, et de Pacific Cash Services, filiale de l’OPT spécialisée dans le transport de fonds. Des fonctions qu’il conserve pour l’instant, mais qui pourraient faire l’objet de nouvelles nominations dans les semaines à venir.

Nicolas Weinmann hérite donc d’un poste stratégique et d’une mission critique pour l’avenir de l’établissement public : redresser les comptes d’une filiale qui était, jusqu’à 2022, le moteur financier de l’OPT. Onati, qui a beaucoup souffert des baisses de tarifs imposées par la concurrence, a depuis rejoint Fare Rata dans le déficit. Et a donc participé à la perte record de deux milliards de francs accusée en 2022 par le groupe. Un « plan de rétablissement des équilibres financiers » à l’échelle de l’OPT a été étendu jusqu’en 2028 l’année passée, et l’ancien PDG Jean-François Martin misait en outre sur des nouvelles recettes issues, par exemple, des contrat signés pour mieux rentabiliser les câbles Honotua et Manatua.

Mais d’autres défis attendent la filiale télécom, comme la remise en cause de sa DSP transférée par le groupe OPT, l’arrivée de nouveaux acteurs dans la connexion internationale du fenua, avec les câbles de Google ou les prestataires d’internet par satellite. Ou encore le lancement, dès septembre, de la portabilité des numéros, qui devrait rendre le marché du mobile encore plus concurrentiel.