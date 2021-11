Nicole Bouteau : « Dix mouillages à Moorea… nous avons été très surpris »

Le nouveau PGEM de Moorea, qui limite à 10 le nombre de mouillages ouverts aux voiliers, inquiète beaucoup les plaisanciers. La décision a aussi surpris le Pays, dit la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Le Pays a proposé à l’île sœur la création d’un comité stratégique de développement durable, auquel le Pays serait associé, pour une meilleure gestion de l’espace maritime. Bora Bora est citée en exemple.

« Pour tout vous dire, dix mouillages… nous avons été très surpris, ça parait incroyablement restrictif, mais c’est vraiment une décision du comité local, rappelle la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Nous avons rencontré le conseil municipal et nous leur avons proposé la mise en place d’un comité stratégique de développement durable (qui inclurait le Pays, ndlr) pour que tous ces sujets puissent être discutés. On leur a proposé d’étudier ce qui a été fait à Bora Bora, on doit les revoir. Mais c’est vrai qu’avec le Covid on est dans un moment très anxiogène et qu’il y a un gros travail d’information à faire. »

« Aujourd’hui, effectivement on a une vraie problématique. La grande plaisance, la plaisance résidentielle et les charters nautiques, toutes ces activités sont essentiellement concentrées sur les îles de la Société, c’est-à-dire Tahiti, Moorea et les Îles Sous-le-Vent. » Une première action du gouvernement, rappelle la ministre, a été de ramener de 36 à 24 mois l’admission temporaire des bateaux. La crise Covid a empêché les voiliers de poursuivre leur route parce que tous les ports du Pacifique étaient fermés, et ils ont trouvé face à eux « une population qui se sent envahie ».

« Le tourisme nautique reste un tourisme important », affirme Nicole Bouteau, et la solution réside dans « une meilleure répartition des flux, mais au-delà des îles de la Société. » Même si des chantiers de carénage se sont installés à Apataki et Hiva Oa et peuvent attirer une partie des plaisanciers, la majorité des bateaux sont concentrés sur quelques îles. La ministre admet qu’il y a « un problème d’aménagement. On a besoin de plus de marinas à Tahiti, à Moorea ». Nicole Bouteau souligne que Moorea n’est pas seule dans son rejet des voiliers : Huahine et Raiatea demandent elles aussi une meilleure gestion des espaces maritimes. La ministre cite Bora Bora, qui pourrait servir d’exemple en la matière : près d’une centaine de bouées ont été installées, en concertation entre la commune et le Pays – elles doivent être bientôt « connectées » – et elles sont gérées par une entreprise privée, qui organise contre redevance le ramassage des poubelles, ainsi que les formalités d’accès au quai de Vaitape pour l’approvisionnement en eau potable et la vidange des eaux noires.

La ministre du Tourisme fait la distinction entre plaisance touristique et plaisance résidentielle, laissant entendre que ce sont surtout ces derniers qui posent problème. Elle souhaite que soit trouvé « un équilibre » et « un partage de l’espace » pour que les activités de yachting puissent se poursuivre sans nuire à la qualité de vie.